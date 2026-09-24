Grindeanu: E evident că Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a așteptat, miercuri, până la ora 17:00, la sediul central al partidului, pe premierul desemnat Siegfried Mureșan. Pentru că Mureșan nu a venit, Grindeanu a părăsit sediul și l-a sfătuit din nou pe premierul desemnat să își depună mandatul.

‘Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, în partea a doua l-am așteptat aici, am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se updatează, dar mă așteptam să fie, cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două – trei ore, și anume faptul că noi credem că dânsul nu își dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul, și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de Birou Permanent Național, faptul că pierdem timpul, să-și depună mandatul. (…) După modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat nu are cum să obțină voturile PSD în acest mod’, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că a fost ‘cât se poate de deschis în aceste zile’ în legătură cu Mureșan.

‘Eu înțeleg jocul politic, înțeleg declarațiile politice, dar câteodată trebuie să treci peste aceste lucruri și să faci lucruri serioase, să te ocupi de programe de guvernare, să vii cu argumente și să nu ai, așa cum mi se pare că e acum, singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa PSD. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercam să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, ci, așa cum am spus, să găsim soluții. Și atunci, fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces, și anume i-aș sugera să își depună mandatul’, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a fost întrebat dacă îi mai dă vreo șansă premierului desemnat pentru a avea o discuție cu acesta.

‘Așa cum știți, cred că termenul limită de depunere a programului și a echipei în Parlament, dacă nu mă înșel, este peste o săptămână, e undeva miercurea viitoare. Dacă se continuă în același mod și avem aceeași lipsă de dialog, dacă nu se trimite program de guvernare, dacă nu discutăm serios, nu are sens să stăm până atunci. Eu mâine, în prima parte a zilei, sigur, voi fi la Camera Deputaților, după aceea am întâlniri regionale la Craiova cu toată zona de Oltenia, după care voi merge spre Caraș și, la fel, întâlniri cu aleșii locali. Intrăm într-un program de acest tip. Dar în format electronic, repet, măcar în acest mod puteam primi în linii mari un program de guvernare, dacă există’, a conchis Grindeanu.