Bill Gates spune că China cheltuie mai mult decât restul lumii pentru energia nucleară

În cursa pentru dezvoltarea următoarei generații de reactoare nucleare, China concurează din ce în ce mai mult cu SUA și alte țări pentru poziția dominantă, a declarat miliardarul american Bill Gates, transmite Bloomberg.

‘Activitatea lor în domeniul fuziunii și fisiunii este foarte impresionantă’, a declarat cofondatorul Microsoft Corp despre eforturile de inovare nucleară ale Chinei. Gigantul asiatic investește mai mult în fuziune ‘decât restul lumii la un loc, de două ori’, a adăugat Gates

China are un avantaj important în dezvoltarea și fabricarea unei game largi de soluții ecologice, inclusiv mașini electrice, panouri solare și baterii, precum și materiale esențiale pentru tranziția energetică, cum ar fi pământurile rare. Reactoarele nucleare avansate sunt unul dintre puținele domenii în care China nu a obținut, încă, un avans similar.

Există multe obstacole pentru industria nucleară la nivel global, inclusiv aprobările organismelor de reglementare, construirea unui lanț de aprovizionare pentru combustibilul de următoarea generație și, în cazul fuziunii, furnizarea de energie netă, în pe primul rând.

Cu toate acestea, există un interes în creștere pentru reactoarele modulare mici, precum și pentru fuziunea nucleară, pe măsură ce țările se străduiesc să găsească noi surse de energie pentru a satisface cererea tot mai mare de electricitate a centrelor de date. În SUA, se așteaptă ca centrele de date să reprezinte aproximativ 9% din consumul total de energie electrică până în 2035, mai mult decât dublu față de nivelul din 2024, potrivit unui raport publicat de BloombergNEF în luna aprilie. Această cerere în creștere de electricitate va duce la o creștere a cheltuielilor pentru energia nucleară până la 350 de miliarde de dolari, potrivit unui raport recent al Bloomberg Intelligence.

Bill Gates consideră energia nucleară drept o modalitate de a furniza centrelor de date energia de care au nevoie, precum și pentru a reduce costurile cu energia electrică. Inteligența artificială duce la creșterea facturilor la utilități, o tendință despre care Gates a spus că va fi agravată de adoptarea pe scară largă a pompelor de căldură și a mașinilor electrice. Deși SUA are resurse abundente de gaze naturale, iar acest combustibil a fost responsabil pentru aproape jumătate din producția de energie a țării în 2023, ‘nu avem gaze naturale infinite’, a spus miliardarul.

Pe termen lung, ‘probabil fie fisiunea, fie fuziunea vor fi cea mai ieftină modalitate pentru a produce electricitate’, a adăugat Gates. Deocamdată, însă, atât fuziunea nucleară, cât și tehnologia mai avansată privind fisiunea rămân costisitoare și nedovedite.

Spre deosebire însă de alte surse de energie fără emisii, cum ar fi energia eoliană și solară, energia nucleară are sprijinul administrației Trump. Într-un discurs la un summit din Utah din octombrie, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a spus că ‘energia nucleară va deveni din nou sexy’. Wright a făcut parte din consiliul de administrație al Oklo Inc, un startup din domeniul reactoarelor modulare mici, înainte de a se alătura Departamentului de Energie.

Un număr tot mai mare de giganți din tehnologie, de la Microsoft la Google, au semnat acorduri de achiziție de energie cu startup-uri nucleare pentru a-și asigura aprovizionarea cu energie electrică în viitor. Dar Gates spune că mai este mult până când aceste startup-uri vor putea livra energie electrică la scară largă.

‘Pe ansamblu, energia nucleară nu va fi un contributor gigantic la energia electrică a centrelor de date până în 2035, și asta presupunând că totul merge bine’, a spus Bill Gates.