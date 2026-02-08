Bitcoin revine peste 70.000 de dolari, după ce a fost aproape să coboare sub pragul de 60.000

Bitcoin şi-a revenit puternic vineri, depăşind pentru scurt timp nivelul de 70.000 de dolari, la doar o zi după ce a evitat la limită o scădere sub 60.000 de dolari, transmite CNBC.

Tokenul a urcat până la 70.187 dolari, în creştere cu 10% într-o singură zi, iar în jurul orei 11:59 a.m. ET se tranzacţiona la aproximativ 69.594 dolari.

Rebound-ul puternic a venit după prăbuşirea de joi la sub 61.000 de dolari, o scădere de 15% în doar câteva ore, într-o perioadă marcată de volatilitate extremă.

O parte dintre investitori au cumpărat bitcoin în urma corecţiei de peste 50% faţă de recordul de peste 126.000 de dolari atins în octombrie. Redresarea coincide şi cu avansul pieţelor bursiere.

Revenirea acţiunilor a fost alimentată de rotirea investitorilor spre active de tip ”risk-on”, pe fondul reducerii temerilor legate de impactul tehnologiilor AI asupra companiilor software.

Mai multe nume din Big Tech şi-au revenit puternic, inclusiv Nvidia şi Microsoft, cu creşteri de 6% şi respectiv 1%, după scăderile abrupte de la începutul săptămânii.

Ar putea bitcoin să scadă din nou?

Bitcoin se tranzacţionează acum în apropierea nivelului critic de 70.000 de dolari, rămânând cu 45% sub maximul istoric.

Analiştii avertizează însă că scăderea anterioară sub acest prag ar putea indica un nou potenţial declin.

Firma 10X Research estimează o posibilă coborâre spre 50.000 de dolari după un rebound temporar.

”Cred că vom avea o mică creştere contra-trend care s-ar putea mişca lateral sau ar putea urca puţin. Dar cred că în timpul verii vom face un nou minim”, a declarat Markus Thielen, analist şi fondator al firmei de cercetare 10x Research, specializată în analiza pieţelor de active digitale, în special Bitcoin şi alte criptomonede.