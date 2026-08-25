Bitcoin se apropie de 80.000 de dolari, după cea mai puternică creştere în trei zile din 2023

Bitcoin şi alte criptomonede şi-au continuat creşterea luni, după ce principala monedă digitală a înregistrat un avans de peste 20% în numai trei zile, cea mai puternică evoluţie de acest tip din 2023. Mişcarea vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale investitorilor privind inflaţia şi deficitul bugetar al SUA, transmite CNBC.

Bitcoin a crescut luni cu aproximativ 2%, tranzacţionându-se în apropierea pragului de 80.000 de dolari, la niveluri care nu au mai fost înregistrate din luna mai. Ether a avansat tot cu aproximativ 2%, până în jurul valorii de 2.500 de dolari, cel mai ridicat nivel din ianuarie.

Schimbarea de pe piaţa obligaţiunilor a alimentat raliul

Creşterea criptomonedelor s-a accelerat după ce Trezoreria SUA a anunţat că îşi va dubla achiziţiile de obligaţiuni guvernamentale cu maturităţi mai lungi. Randamentele titlurilor de stat au scăzut temporar, ceea ce a stimulat din nou interesul pentru activele riscante, precum bitcoin, dar şi pentru active considerate rare, precum aurul.

În numai trei zile, bitcoin a câştigat peste 20%, iar creşterea rapidă a declanşat lichidarea unor poziţii care mizau pe scăderea criptomonedelor. Peste 4 miliarde de dolari în astfel de poziţii au fost lichidate pe măsură ce preţurile au urcat.

Investitorii încearcă acum să stabilească dacă mişcarea reprezintă un punct de cotitură pentru bitcoin, după perioada prelungită de evoluţie slabă începută în octombrie.

Jonathan Krinsky, analist la BTIG, a remarcat că o situaţie asemănătoare s-a produs în ianuarie 2023, când bitcoin a crescut cu aproximativ 20% în trei zile şi a depăşit tendinţa descendentă. Atunci, avansul s-a temperat ulterior, iar moneda digitală a revenit spre media mobilă la 200 de zile, unde a găsit susţinere.

Investitorii instituţionali revin

Un alt semnal important este revenirea capitalului instituţional. ETF-urile spot pe bitcoin au atras săptămâna trecută 1,92 miliarde de dolari, cea mai mare intrare săptămânală de capital din octombrie, când bitcoin atinsese maximul ciclului anterior.

Creşterile s-au extins şi la companiile cu expunere importantă la criptomonede. Acţiunile Strategy au avansat cu aproximativ 2%, iar Strive cu 4%. Bitmine şi Sharplink, companii cu expunere la Ether, au câştigat aproximativ 3%, respectiv 2%.

Temerile privind datoria SUA susţin interesul pentru bitcoin

Creşterea are loc şi într-un context de preocupări crescânde privind situaţia fiscală a Statelor Unite.

Fondatorul Bridgewater Associates, Ray Dalio, a avertizat recent că marile economii s-ar putea confrunta cu o criză a datoriilor în următorii ani. El a recomandat investitorilor să ia în calcul aurul şi să deţină şi „puţin” bitcoin pentru diversificarea portofoliilor.

Combinaţia dintre scăderea temporară a randamentelor obligaţiunilor, revenirea investitorilor instituţionali şi temerile legate de datoria publică a oferit astfel un impuls puternic pieţei cripto. Următoarea miză pentru bitcoin este dacă poate depăşi şi menţine pragul de 80.000 de dolari sau dacă creşterea va fi urmată de o corecţie, aşa cum s-a întâmplat după creşterea similară din 2023.