Bitcoin a coborât sub 60.000 de dolari şi a atins cel mai redus nivel din octombrie 2024

Bitcoin a continuat să se deprecieze vineri, coborând temporar sub pragul de 60.000 de dolari şi atingând cel mai scăzut nivel din octombrie 2024, pe fondul unei combinaţii de factori care au afectat sentimentul investitorilor, relatează CNBC.

Cea mai valoroasă criptomonedă din lume a ajuns până la 59.764 de dolari, înainte de a recupera parţial din pierderi. În jurul după-amiezii, Bitcoin se tranzacţiona la aproximativ 60.450 de dolari, în scădere cu 5% în ultimele 24 de ore şi cu aproape 17% pe parcursul săptămânii.

Faţă de maximul istoric de aproximativ 126.000 de dolari atins în octombrie 2025, Bitcoin a pierdut peste jumătate din valoare.

Declinul a fost amplificat după ce compania Strategy, fondată de Michael Saylor şi unul dintre cei mai mari deţinători corporativi de Bitcoin, a vândut o parte din rezervele sale, declanşând lichidări de sute de milioane de dolari pe piaţă.

Scăderile au fost accentuate şi de publicarea unor date economice solide privind piaţa muncii din Statele Unite, care au determinat creşterea randamentelor obligaţiunilor şi reducerea apetitului investitorilor pentru active considerate riscante.

Valul de vânzări a afectat şi companiile din sectorul cripto. Acţiunile Coinbase, Circle şi Strategy au pierdut aproximativ 8% într-o singură zi.

Analiştii spun că o parte din capitalul speculativ s-a mutat către sectorul inteligenţei artificiale şi către viitoarele listări bursiere de mari dimensiuni, inclusiv cea a SpaceX, estimată la o evaluare de 1.750 de miliarde de dolari.

În acelaşi timp, unul dintre principalele argumente optimiste pentru Bitcoin, adoptarea unei legislaţii favorabile industriei cripto în Statele Unite, pare să avanseze mai lent decât anticipau investitorii.

Datele privind fondurile tranzacţionate la bursă (ETF) bazate pe bitcoin indică de asemenea o răcire a interesului. Activele totale administrate de aceste fonduri au scăzut la 80,4 miliarde de dolari, de la 107,8 miliarde de dolari la mijlocul lunii mai.

Totuşi, nu toţi investitorii sunt pesimişti. Unii administratori de fonduri consideră că apropierea Bitcoin de media mobilă pe 200 de săptămâni reprezintă o oportunitate de cumpărare, argumentând că precedentele episoade similare au fost urmate de recuperări importante ale preţului.

Pe piaţa criptomonedelor, şi alte active digitale au fost afectate. Criptomoneda Zcash a înregistrat pierderi semnificative după ce o analiză de securitate asistată de inteligenţă artificială a identificat o vulnerabilitate veche care ar fi putut permite crearea unor monede false.