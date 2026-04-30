BMW M1, o legendă a anilor ’70 în colecția „SuperMașini Sport”! De azi la chioșcuri

Colecția „SuperMașini Sport” ne conduce în epoca de aur a designului auto! După forța americană a modelului Chevrolet Corvette, este timpul să descoperim primul supercar cu motor central al BMW. Începând de azi, 30 aprilie, caută la chioșcuri numărul 4 al colecției dedicat emblematicului BMW M1.

Considerat un simbol al ingineriei și al designului de la sfârșitul anilor ’70, BMW M1 este piesa care a consolidat reputația mărcii germane în lumea mașinilor sport de înaltă performanță.

BMW M1, o colaborare istorică și un design vizionar

Povestea acestui model este una fascinantă, fiind rezultatul unei colaborări inițiale între BMW și Lamborghini. Deși proiectul a fost finalizat ulterior doar de BMW, formele sale unghiulare și aerodinamice au fost trasate de celebrul designer Giorgetto Giugiaro. Rezultatul? Un automobil cu linii curate și proporții perfect echilibrate care atrage privirile și astăzi.

Macheta acestui număr reflectă fidel caracterul exclusivist al mașinii originale, fiind realizată din metal cu elemente de plastic premium și design fidel originalului, la scară 1:34–1:39.

Ce vei găsi în numărul 4?

Numărul 4 al colecției îți oferă o incursiune detaliată în universul diviziei BMW M alături de: mcheta metalică BMW M1, o reproducere de calitate a modelului produs în doar 453 de unități la nivel mondial și revista cu informații despre:

performanțele de top – află cum motorul de 3,5 litri cu 6 cilindri propulsa mașina până la 260 km/h , atingând 100 km/h în doar 5,6 secunde.

istoria Procar – descoperă seria de curse unde piloți legendari precum Niki Lauda sau Nelson Piquet s-au întrecut la volanul unor modele M1 identice.

moștenirea BMW M – revista îți arată cum motorul M88 de pe acest model a devenit baza pentru viitoarele legende, precum BMW M5.

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția continuă să aducă modele emblematice în vitrina ta, la fiecare două săptămâni:

Numărul 5 – 14 mai 2026: McLaren 675LT – O operă de artă pe roți, limitată la 500 de unități.

– O operă de artă pe roți, limitată la 500 de unități. Numărul 6 – 28 mai 2026: Maserati GranTurismo – Eleganță italiană semnată de Pininfarina.

– Eleganță italiană semnată de Pininfarina. Numărul 7 – 11 iunie 2026: Nissan GT-R – Cunoscut sub numele de „Godzilla”.

Găsiți numărul 4 al colecției „SuperMașini Sport” la chioșcurile de ziare din toată țara începând de azi, la prețul de 59,99 lei.

