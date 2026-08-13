Bușoi: Energia eoliană pune o presiune mai mică pe importuri; prognozele sunt bune în zilele următoare

Energia eoliană contează și este importantă pentru că pune o presiune mai mică pe importuri, iar prognozele sunt bune și pentru zilele următoare, a declarat, joi, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

”Într-adevăr, aseară (miercuri – n.r.) a contat foarte mult energia eoliană. Avem prognoze bune și pentru zilele următoare și pentru acest weekend, o medie de 500 de megawați, cu o creștere chiar peste 1.000, la un minim de 100. Important este că (energia eoliană – n.r.) va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru astăzi și mâine. În weekend, în general, lucrurile sunt mai calme și importurile au fost mai scăzute chiar și în weekend-urile trecute destul de călduroase. Lucrul acesta este important pentru că pune o presiune și mai mică pe importuri. (…) Cel puțin în ceea ce privește seara trecută, lucrurile au stat destul de bine. Evident, aseară încă funcționa Unitatea doi de la Cernavodă, dar importul a fost mai scăzut decât era prognozat”, a precizat secretarul de stat, la Digi24.

Întrebat dacă Ministerul Energiei are o estimare a contribuției prosumatorilor în Sistemul Energetic Național, mai ales în perioadele de criză, Bușoi a explicat că nu se pot face cu exactitate măsurători.

”E foarte dificil să facem prognoze. Sistemul Energetic Național nu poate măsura cu exactitate. Aseară, vârful de sarcină a fost de 7.000 de megawați, cu valori de circa 300 de megawați mai mici decât prognoza de consum. Dispecerul Energetic Național are o prognoză de consum, evident, ia în calcul toate anunțurile legate de reducerea de consum, cum ar fi în zona marilor consumatori. Acești 300 de megawați sunt reducerile voluntare, în principal, din zona populației, din zona rezidențială, dar nu prosumatorii, atenție!”, a menționat secretarul de stat.

Potrivit acestuia, ar putea exista, în viitor, recompense nu numai pentru prosumatorii care au baterii și care furnizează energie la orele serii, ci și pentru toți consumatorii care consumă energie responsabil.

”Acest lucru ar trebui să se întâmple (recompensarea consumatorilor responsabili – n.r.). Una dintre direcțiile de acțiune pe care premierul, care este și ministru interimar al energiei, a dat-o foarte clar este să accelerăm partea de contorizare inteligentă. Sigur, în ceea ce privește prosumatorii, lucrul acesta se întâmplă, se poate vedea exact pe ore, pe minute. Acest gen de comportament și de consum responsabil prin recompense ar trebui să se extindă către toți consumatorii. Deja cu marii distribuitori am pornit un apel de proiecte finanțat din fondul de modernizare. În ceea ce privește acest gen de recompensă către prosumatori, care își pot încărca bateriile în jurul prânzului și pot descărca seara, reducând presiunea pe Sistemul Energetic Național, este un lucru foarte bun”, a afirmat Cristian Bușoi.

Nuclearelectrica a început manevrele pentru oprirea controlată a Unității 2 a CNE Cernavodă joi dimineața, a anunțat compania, printr-un comunicat transmis Bursei de la București. Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unitățile 1 și 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe și utilizează uraniu natural drept combustibil și apa grea ca moderator și agent de răcire. Cu cele două unități în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producției cu unități dispecerizabile din România.

Miercuri seara, Ministerul Energiei a anunțat că Sistemul Electroenergetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea Unității 2 de la Cernavodă, printre care producția eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 și producția hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toți operatorii de transport și sistem din Europa cunosc situația de criză energetică regională și se coordonează pentru asigurarea securității în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condițiile meteorologice, a mai precizat ministerul de resort.

În aceste condiții, Ministerul Energiei a menținut apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf.