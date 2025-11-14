BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,9% la sfârșitul trimestrului III din 2027

Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 9,6% la finele anului curent, la 3,7% în decembrie 2026 și la 2,9% la orizontul proiecției, trimestrul III 2027, conform Raportului trimestrial asupra inflației, ediția din noiembrie 2025.

‘Prognoza actualizată anticipează reducerea ratei anuale a inflației IPC pe cvasitotalitatea intervalului de proiecție, traiectoria fiind configurată în principal de șocurile de ofertă recente și influențele asociate procesului de consolidare fiscală. Astfel, sub impactul scumpirii energiei electrice în iulie și al majorării impozitelor indirecte (TVA și accize) în august 2025, rata inflației

se va menține la niveluri ridicate, dar cu o tendință de atenuare relativă, până la mijlocul anului viitor. Eliminarea impactului șocurilor menționate din baza de calcul a ratei anuale va determina o scădere semnificativă a acesteia în trimestrul III 2026, evoluție susținută suplimentar de persistența și chiar de accentuarea valorilor negative ale gapului PIB. Pe termen mediu, dinamica

IPC este proiectată să se reducă treptat, pe fondul intensificării influențelor dezinflaționiste transmise prin canalul cererii agregate, ca urmare a măsurilor fiscale restrictive. În aceste condiții, valorile prognozate ale ratei anuale a inflației sunt de 9,6% la finele anului curent, de 3,7% în decembrie 2026 și de 2,9% la orizontul proiecției, trimestrul III 2027’, se arată în Raport..

Comparativ cu prognoza publicată în Raportul asupra inflației din luna august, rata anuală a inflației IPC se plasează la valori mai ridicate pe tot intervalul proiecției, cu 0,8 puncte procentuale la finele anului curent, cu 0,7 puncte procentuale în decembrie 2026 și cu 0,3 puncte procentuale în trimestrul II 2027 (orizontul prognozei precedente).

Potrivit BNR, revizuirea ascendentă este determinată în principal de cea a inflației de bază. Aceasta a reflectat persistența presiunilor asupra costurilor, transmisia alertă pe anumite segmente a majorărilor recente ale impozitelor indirecte, precum și procesul de refacere a marjelor comerciale de către anumiți operatori, în contextul adaptării la noile condiții fiscale și la modificarea factorilor fundamentali care influențează dinamica variabilei. În prima parte a intervalului proiecției, contribuții suplimentare la creșterea inflației provin și din partea energiei electrice, parțial compensate de o revizuire descendentă a dinamicii prețurilor combustibililor și alimentelor din categoria LFO (legume, fructe, ouă).

De asemenea, BNR menționează că balanța riscurilor privind inflația IPC rămâne înclinată în sens ascendent, sugerând posibilitatea unor abateri în sus de la traiectoria proiectată în scenariul de bază. În acest context, o relevanță aparte o au impactul liberalizării pieței gazelor naturale, iar într-o măsură mai redusă, eliminarea plafoanelor de preț aplicate unor produse alimentare de strictă necesitate. Similar rundei precedente, o tracțiune dezinflaționistă este atribuită unei eventuale slăbiri suplimentare a activității economice.