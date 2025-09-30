BNR: Investiţiile străine directe au scăzut la 5,603 miliarde euro, în anul 2024

Fluxul net de investiţii străine directe a scăzut la 5,603 miliarde euro, în anul 2024, de la 6,748 miliarde de euro, în 2023, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul anului 2024 în întreprinderile rezidente cu investiţie străină directă, a veniturilor obţinute de nerezidenţi din aceste investiţii, precum şi a soldului ISD în România la 31 decembrie 2024.

”Fluxul net de ISD în anul 2024 a înregistrat valoarea de 5,603 miliarde euro, din care:

– 4,6 miliarde euro – participaţii la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 1,515 miliarde euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 3,085 miliarde euro);

– 1,002 miliarde euro – instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora, determinate prin diferenţa dintre datorii (2,040 miliarde euro) şi creanţe (1,038 miliarde euro)”, arată dateele BNR.

Soldul investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2024 a atins nivelul de 125,035 miliarde euro, din care: 90,833 miliarde euro – capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (72,6% din total sold ISD); 34,202 miliarde euro – instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora (27,4%).

Veniturile din investiţiile străine directe realizate de nerezidenţi în anul 2024 au înregistrat valoarea de 10,899 miliarde euro, după cum urmează:

– Veniturile din participaţii la capital s-au situat la nivelul de 9,708 miliarde euro, fiind determinate ca diferenţă între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 14,368 miliarde euro din totalul profiturilor obţinute de întreprinderile ISD şi pierderile ce revin acestora, în valoare de 4,660 miliarde euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD în anul 2024.

– Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 1,192 miliarde euro, calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deţinute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la aceste întreprinderi, atât direct, cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este conformă cu prevederile Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională editat de Fondul Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6), precum şi cu manualul Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, ediţia a IV-a, elaborat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.