Bogdan Grama, Carmistin: Există o birocrație care întârzie proiectele și ne punem întrebarea „Să facem, să nu facem?”

Un proiect pentru care statul a acordat grupului Carmistin un ajutor de stat a fost întârziat aproximativ un an și a crescut costurile companiei din cauza… birocrației. Dezvăluirea a fost făcută de Bogdan Grama, Senior operational and developer manager Grup Carmistin în cadrul conferinței RO 3.0 KICKSTART 2025, predictibilitate, investiții, dezvoltare, organizată de Antena 3 CNN.

„Eu personal sunt optimist în general. Să nu fim rezervați, se întâmplă lucruri bune în România legat de companii. Am menționat, a făcut-o și domnul Erbașu, suntem neliniștiți la început de an.

Noi la Carmistin suntem cei mai mari producători de proteină, avem 70 de milioane de păsări pe an, avem două abatoare, ferme în tot sudul României, suntem producător de porc, avem peste patru mii de angajați. Discutăm mereu despre balanța importului de porc – aproape 70-80% din ce punem pe masă vine din import. Guvernul României în ultimii ani a judecat bine, a creat programe deosebite pentru construcția de reproducții. Noi suntem o țară cu tradiție în producția de porc, care s-a stricat în ultimii ani și facilitățile de care e nevoie sunt numeroase.

Întârzierile… sunt întârzieri dintr-o anumită birocrație. Noi am decis să facem ceva nemaipomenit, să construim cel mai mare abator de porc care s-a construit în ultimii 20 de ani în Europa. E ceva nemaiîntâlnit pentru România, dar și pentru țările din Europa. Am pornit proiectul de 2 ani și mulțumim ministerului de Finanțe, ne-a acordat un ajutor de stat, și sunt multe companii care au beneficiat de ajutor. În schimb datorită birocrației am întârziat. Un exemplu simplu – pe terenurile pe care le avem, a trecut prin mijlocul unui teren o conductă COMPET care nici măcar în proiectul de urbanism nu apărea. A trebuit să refacem proiectul și am mai pierdut un an. Acum există un deadline la ministerul de Finanțe când trebuie să finalizăm. Trebuia să ne fi apucat de construcție, dar ne apucăm la jumătatea anului acestuia și ne temem că nu reușim să terminăm proiectul până la finalul anului viitor. Iar costurile noastre, oricât ne-am chinui să le ținem sub control, și noi negociem bine, au crescut practic cu 30% și ne punem întrebarea: “Să facem, să nu facem?”. E ceva ce nouă ni s-a întâmplat.”, a declarat reprezentantul Carmistin în cadrul conferinței.