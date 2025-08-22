Bogdan Ivan: Lucrăm la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici și predictibilitate pentru economie

Ministerul Energiei lucrează la un set de măsuri care să asigure facturi mai mici pentru populație, stabilitate și predictibilitate pentru economie și un sistem energetic sigur și sustenabil, a declarat ministrul de resort, Bogdan Gruia Ivan.

‘Am preluat mandatul de ministru al Energiei cu un obiectiv ambițios, la care lucrez zi de zi: scăderea prețului energiei pentru români. Energia nu este un privilegiu, este o nevoie de bază. Oamenii trebuie să își poată încălzi casele, să își poată susține familiile și afacerile fără teama de facturi împovărătoare. Lucrăm așadar la un set de măsuri care să asigure: facturi mai mici pentru populație; stabilitate și predictibilitate pentru economie; un sistem energetic sigur și sustenabil’, a precizat ministrul într-o declarație de presă.

El a subliniat că acest proces presupune consultări, ajustări și decizii responsabile.

‘Nu este un proces simplu – presupune consultări, ajustări și decizii responsabile – dar direcția este una clară: românii trebuie să plătească mai puțin pentru energie! Vom reveni cu toate măsurile asumate în fața Guvernului și le vom comunica transparent și responsabil, așa cum am promis’, a transmis ministrul Energiei.