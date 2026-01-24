Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele, să mutăm nota de plată pe aparatul de stat

Premierul Ilie Bolojan afirmă că taxele nu vor mai crește în 2026, punctând însă că ‘nota de plată’ trebuie mutată pe aparatul de stat.

‘Anul acesta nu mai cresc taxele. Ceea ce trebuie să facem este să corectăm aceste nedreptăți care au fost acumulate și să mutăm și nota de plată a acestei ajustări pe aparatul de stat. (…) În multe locuri, aparatul de stat este supradimensionat, aceasta este o realitate, se vede din analizele care au fost făcute pe instituții centrale, pe autorități locale, și, dacă nu se restrânge baza de la care se aplică eventuale creșteri de salarii din anii următori, nu facem altceva decât să amânăm rezolvarea unei probleme și să ajungem din nou în anii care vor veni la situații dificile’, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi 24.

El a fost întrebat despre ‘revolta’ manifestată de anumiți primari față de reducerea de cheltuieli anunțată prin reforma administrației locale.

‘ Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocate pentru CET 168 de milioane de euro timp de patru ani de zile și nu s-au făcut lucrările acolo? Bolojan a numit oameni în Consiliul de Administrație sau am avut o responsabilitate directă pe tema asta? Eu sunt de vină că anul trecut au mai luat un împrumut de 70 de milioane de euro de la Exim Bank pe care nu-l vor mai rambursa niciodată, tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti certificate de CO2 sau alte lucruri, nu au investit acolo? (…) Eu nu fac acuzații, eu v-am dat niște cifre. V-am spus că, dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei, dacă societatea comercială care este acolo, conducerea societății, cei care i-au numit pe ei în Consiliul de Administrație, Primăria Craiova, care este clientul de bază acestei companii, ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu am fi ajuns într-o astfel de situație’, a declarat Bolojan, solicitat să comenteze mesajul primarului Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu, care l-a acuzat că i-a lăsat pe craioveni în frig și că are ceva personal cu ea.

Premierul a punctat că primarii vor avea venituri mai mari ca anul trecut, pentru că majorarea impozitelor pe proprietate va crește venitul primăriilor.

‘Ceea ce trebuie să facem este o analiză în ce măsură această țară poate să finanțeze investițiile din localitățile din România – avem în jur de 30.000 de investiții în toate localitățile din România – și aproape jumătate din investițiile din România ca valoare din cele peste 7% din PIB, care înseamnă investiții, deci 3%, sunt alocate către autoritățile locale. Din punctul ăsta de vedere, din Europa, suntem țara cu cea mai mare pondere derulată prin autoritățile locale din Europa. Da, cineva trebuie să dea acești bani, pe care, așa cum v-am spus, îi împrumutăm. E foarte simplu să nu vrei să faci ceea ce ține de tine – să-ți reduci personalul, să-ți încasezi impozitele, să-ți dimensionezi corect proiectele – și să vii și să spui: Guvernul trebuie să ne dea, trebuie să fim ajutați. Întrebarea este de unde?’, a adugat Bolojan.