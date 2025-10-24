Bolojan: Cheltuim într-un an 150 de miliarde de lei în plus față de ceea ce ne permitem, cât fondul de salarii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că România cheltuie într-un an aproximativ 150 de miliarde de lei în plus față de ceea ce își poate permite, menționând că această sumă este cât fondul total de salarii în sistemul public.

‘Gândiți-vă că datorită faptului că am cheltuit mai mult decât ne-am putut permite în acești ani, am luat împrumuturi an de an în creștere. Pentru că cei care ne acordau aceste împrumuturi își dădeau seama că România nu este administrată așa cum trebuie și că are risc de a rambursa acești bani, ce s-a întâmplat în fiecare an? Ne-a scăzut încrederea ca țară, ratingul, și, ca efect al acestei scăderi, ne-au crescut dobânzile’, a afirmat Bolojan la Antena 3 CNN.

El a menționat că România plătește dobânzi de 5,5%, 7% pe an, în euro sau în dolari, mai mult decât țările din regiune, ceea ce se întâmplă ‘când gradul de încredere în modul în care este administrată o țară este scăzut’.

‘Trebuie să ne reducem împrumuturile pe care le luăm. Vom fi forțați să luăm, ca și alte țări, împrumuturi în continuare, că nu se poate opri de pe zi pe alta, pentru că ce trebuie să înțeleagă românii? Noi cheltuim într-un an aproximativ 150 de miliarde de lei în plus față de ceea ce ne putem permite, adică 30 de miliarde de euro. Gândiți-vă că fondul total de salarii în sistemul public din România este cam de 150 de miliarde de lei. Deci dacă România, să spunem, anul acesta ar fi lucrat investițiile pe care le are și s-ar fi comportat normal, dacă n-am fi luat acest împrumuturi, n-am fi putut plăti niciun salariu în sectorul public. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, adică nu e de glumă pe această situație’, a explicat Bolojan.

El a mai spus că asta este o realitate de care ‘se va lovi’ orice premier sau Guvern.

‘Nu se pot corecta aceste lucruri, acestea sunt niște cifre reci, decât prin niște reduceri, printr-un mix de măsuri. Ori, foarte deschis, când am venit în guvernare, ca să putem evita suspendarea fondurilor europene, pentru că era pe tapet în luna iulie, a trebuit să luăm imediat un pachet de măsuri, care au constat într-o bună parte nu doar din reduceri, ci în creșteri de taxe, să ne gândim la TVA, așa mai departe. (…) Și atunci oamenii ce așteaptă? La pachetul 2, oamenilor, faceți corecție, dacă e tot să plătim, trebuie să plătească cu toții, da, și aparatul public, tot aparatul public. Și de aceea, cum să vă spun, da, de multe ori am fost inflexibil, pentru că am spus: domnule, nu mai putem merge, trebuie să reducem cheltuielile din administrația locală, din administrația centrală, că nu se poate altfel’, a mai spus Bolojan.

Premierul a arătat că nu i se pare normal ca de la 1 ianuarie românii să plătească impozite pe proprietate majorate și acești bani să nu se ducă pe investiții, ci pe salarii care nu se justifică.

‘Dacă doar mimăm lucrurile, ceea ce este foarte simplu, să mimăm lucrurile, la un moment dat aceste realități vin peste noi, peste o lună, peste două, peste trei, și nu mi se pare normal ca de la 1 ianuarie românii să plătească impozite pe proprietate majorate, pentru că nu am avut ce face, asta se va întâmpla, iar banii aceștia, în loc să se ducă în lucrări de investiții, în comunele și orașele unde acești oameni locuiesc, pentru că noi nu mai avem bani de la țara noastră să le dăm să continue, se duc în salariile unor aparate publice care nu se justifică’, a mai susținut Ilie Bolojan.