Bolojan: „Ciprian Ciucu va schimba fața Capitalei. Voi colabora pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern”

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, i-a transmis, luni, felicitări lui Ciprian Ciucu pentru câștigarea funcției de primar general al Capitalei, menționând că va colabora cu acesta și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern.

‘Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei’, a scris Bolojan pe Facebook.

El le-a mulțumit cetățenilor din București pentru sprijinul acordat.

‘Voi colabora cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect’, a adăugat Ilie Bolojan.