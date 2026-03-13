Bolojan: Dacă un partid din coaliție nu e mulțumit de cum funcționează Guvernul, poate să inițieze moțiuni de cenzură

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara că, în cazul în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul de funcționare a acesteia sau de funcționarea Guvernului, are posibilitatea să inițieze moțiuni de cenzură, dar a subliniat că, indiferent cine este prim-ministru și cine este la guvernare, ‘stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, reprezintă un element important’.

Într-o conferință de presă desfășurată la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern, Ilie Bolojan a fost întrebat cum comentează faptul că, la sfârșitul acestei săptămâni, Partidul Social Democrat decide în ce formă va vota proiectul legii bugetului de stat, iar în zilele următoare va decide dacă îl mai susține sau nu la conducerea Executivului.

‘Cred că, de câteva luni de zile, aveți acest tip de discuții, am răspuns de nenumărate ori la acest tip de întrebări. Cea mai importantă miză pentru noi este să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, un buget făcut în mod corect pentru România, pentru că este baza funcționării țării noastre și este un semnal pentru piețe, pentru companii, care va avea efecte economice importante. Acesta este cel mai important lucru. În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul, are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură, să facă ceea ce consideră de cuviință, să facă propuneri și, sigur, dacă vor apărea astfel de situații sigur că putem discuta pe tema asta’, a răspuns premierul.

El a menționat că indiferent cine este premier stabilitatea politică reprezintă un element important.

‘În orice caz, indiferent cine este premier și cine este la guvernare trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, este un element important, pentru că ea concură la nivelul dobânzilor pe care le plătește România, la nivelul împrumuturilor pe care le face și deci are și efecte economice, nu doar strategii politice’, a punctat prim-ministrul Ilie Bolojan.