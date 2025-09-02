Bolojan declară că o reducere cu 25% a numărului maxim de posturi posibile în primării ar avea efecte aproape nule

Potrivit premierului, o reducere reală a posturilor din administrație ar trebui să ia în calcul numărul de posturi efectiv ocupate, nu pe cele vacante sau pe cele care nici măcar nu figurează în organigramă, deși ar fi posibile în baza numărului maxim de posturi admis pentru fiecare localitate.

‘Atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25%, mi-am dat seama că, de fapt, facem ce am mai făcut: le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic n-au fost înființate sau posturi vacante, iar efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu-mi pot permite, în situația în care este România, să vin cu astfel de soluții în fața cetățenilor, în calitate de prim-ministru’, a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Detaliind situația, premierul a explicat că administrația publică locală din România este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi, raportat la numărul de locuitori. Pe de altă parte, în foarte multe localități din țară, primarii au stabilit organigrama mult sub numărul maxim posibil de angajați.

Astfel, în România, numărul maxim de posturi aprobate este de aproximativ 190.000. Prin organigrame, la nivelul autorităților locale, au fost aprobate 164.000 de posturi. Dintre acestea, 129.000 de posturi sunt efectiv ocupate, restul fiind vacante.

Practic, din numărul maxim de posturi posibil, 32% sunt vacante sau nici măcar nu au fost înființate. Din acest motiv, dacă numărul maxim de posturi ar fi redus cu 25%, acest lucru nu ar afecta niciun post efectiv ocupat, a explicat premierul.

‘Dacă vrem să avem o reducere de 5% efectivă a personalului în administrația publică locală, înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim, ca să avem un efect asupra posturilor ocupate. Am făcut o astfel de simulare și din peste 3.200 de unități administrative, în sub 1.000 ar trebui redus personalul în această ipoteză. Asta înseamnă că în aceste 1.000 de localități, care înseamnă 30% din numărul de unități administrative, cu siguranță există personal supradimensionat, fără niciun fel de dubiu’, a explicat premierul.

În cazul în care se dorește o reducere efectivă de personal de aproximativ 10%, ar fi necesară o reducere de 40% din numărul maxim de posturi. Astfel, în jumătate din unitățile administrative din România ar trebui făcute reduceri de personal.

În situația în care se dorește o reducere efectivă de 15%, ar trebui aplicat un procent de 45% la baza maximă. Astfel, în aproape 2.000 de unități administrative, reprezentând 60% din total, ar trebui făcute reduceri.

Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la o soluție pentru creșterea eficienței administrației locale, din cauză că măsurile ar fi implicat o reducere de personal. Potrivit lui Bolojan, pachetul de administrație nu este întreg fără măsuri care să impună reducerea efectivă de personal acolo unde posturile nu sunt calculate corect.

‘Acolo unde însă administrațiile nu pot funcționa fără sprijin de la stat, este obligatoriu să luăm această măsură. Pentru că altfel, an de an, încep să primim notificări: nu mai avem bani de salarii pe ultimele luni, nu mai există finanțare pentru plata direcțiilor, pentru asistența copilului, pentru direcțiile de protecție socială și asta înseamnă resurse ale țării noastre care se duc în niște zone pe care le-am putea gestiona mai bine sau pe care le-am putea gestiona din banii economisiți pe personal, care este supradimensionat’, a spus el.

Marți după amiază, Guvernul va publica o analiză privind administrația locală. Aceasta va include informații despre fiecare localitate: numărul maxim de posturi aprobate și simulările de reducere de personal. De asemenea, vor fi evidențiate instituțiile care care au personal în plus și trebuie să facă reduceri.

Totodată, în această săptămână, Ministerul Dezvoltării va mai face încă o colectare de date, pentru a corecta posibile erori privind cele peste 3.000 de unități administrative.