Inflația în SUA a crescut mai puțin decât se estima în august

Un indicator al inflației urmărit cu atenție de Rezerva Federală a SUA (Fed) a crescut mai puțin decât se estima în august, reducând șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed), transmite Reuters.

Departamentul Comerțului a informat miercuri că indicele PCE (personal consumption expenditures) a urcat cu 0,3% în august, comparativ cu luna precedentă, analiștii estimând o expansiune de 0,4%, după un avans de 0,1% în iulie. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,2% în august, după un avans de 0,1% în iulie, și în linie cu previziunile analiștilor.

Indicatorul a înregistrat o creștere de 3,4% în ritm anual în august, la fel ca în iulie. De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 3% în august, după un avans similar luna precedentă, analiștii estimând o expansiune de 3,3%.

Rezerva Federală a SUA (Fed) urmărește datele PCE pentru ținta sa de inflație de 2% pe termen mediu. Luna aceasta, Fed a majorat dobânda de referință cu un sfert de punct procentual, până la intervalul 3,75% – 4%, pentru prima dată din 2023. Șansele unei noi majorări a dobânzii s-au diminuat, după ce marți președintele Fed din New York, John Williams, a declarat că nu există ‘nicio urgență’ pentru a lua măsuri suplimentar.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut cu 0,9% în august, după un avans de doar 0,1% în iulie, a informat Departamentul Comerțului.