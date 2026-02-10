Bolojan, despre eventuale măsuri compensatorii în cazul persoanelor cu dizabilități: Trebuie să facem o analiză

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, luni seara, despre eventuale măsuri compensatorii în cazul persoanelor cu dizabilități, care trebuie să plătească impozitul pe proprietate, menționând că se face o analiză referitoare la momentul în care ar putea fi puse în practică o astfel de decizie.

El a mai precizat că la aplicarea prevederilor respective s-ar ține cont de suprafața locuinței sau de capacitatea cilindrică a autoturismului.

‘Dacă ar fi să venim cu niște măsuri compensatorii, anul acesta sau anul viitor, ele trebuie să se limiteze la o locuință care să fie de o anumită suprafață sau la o mașină care să fie de o anumita capacitate cilindrică. Pentru că dacă ai un jeep, dacă ai foarte multe proprietăți, impozitul pe proprietate – indiferent cine este proprietarul – este contribuția ta, ca persoană, la ceea ce înseamnă utilitățile pe care ți le duce primăria. Ai o casă bună într-o localitate, dar acea casă, dacă nu este pe o stradă asfaltată, nu are apă, canalizare sau gaz, nu are valoarea reală. Nu ai confortul. Și atunci, aceasta este contribuția ta la aceste utilități’, a spus Bolojan, pentru Digi24.

Premierul a precizat că există 957.000 de persoane cu certificat de handicap, motiv pentru care nu se plătea impozit pentru 10% din fondul imobiliar al țării. El a menționat și faptul că persoanele cu dizabilități beneficiază de scutire la plata CASS.

‘Trebuie să vedem dacă o astfel de analiză se poate referi la anul acesta sau la anul viitor. Trebuie să facem o analiză. Gândiți-vă ce înseamnă să schimbi tot sistemul. Au fost trei-patru săptămâni de calcule, din luna decembrie până la jumătatea lunii ianuarie. Este o problemă de a avea capacitatea să pui în practică aceste decizii. Nu mai putem să mergem pe scutiri în totalitate. Nu mai avem această capacitate. Orice scutire care se face, orice excepție, orice voucher, orice program, trebuie întotdeauna să ne gândim din ce bani acoperim această scutire’, a spus prim-ministrul.

Bolojan a subliniat, de asemenea, că autoritățile trebuie să verifice certificatele de handicap eliberate de-a lungul anilor.

‘Din verificările care au fost făcute, cel puțin acum, a rezultat că există un număr, din păcate, destul de important, de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă. Și atunci în loc să poți să dai un sprijin direct celor care într-adevăr sunt netransportabili și au probleme foarte grave – dar care ar fi într-un număr suportabil pentru România – datorită faptului că de-a lungul anilor, cu mare probabilitate, o parte din aceste documentații nu au fost emise în bună regulă, plaja de beneficiari s-a extins foarte mult. Și oameni care în condiții normale nu ar trebui să beneficieze de aceste drepturi, practic, le consumă rezerva pe care țara aceasta o are pentru această categorie’, a spus el.