Bolojan: E nevoie de un Guvern cu puteri depline, pentru că e nevoie de o rectificare de buget

Premierul interimar Ilie Bolojan declară că este nevoie de un Guvern cu puteri depline, având în vederea necesitatea unei rectificări bugetare.

El a precizat, la Digi24, că în lunile de vară, pe fondul vacanței parlamentare, fără un suport larg, era imposibilă formarea unui Guvern. Totodată, în ultimele săptămâni s-a pus accent pe legislația legată de PNRR și pe închiderea proiectelor.

‘În luna septembrie, reintră Parlamentul în activitate, vor fi toți parlamentarii aici prezenți și este un moment potrivit să se reia activitățile legate de formarea Guvernului. Și este o necesitate, nu doar un moment potrivit, pentru că situația asta în care am fost în aceste trei luni de zile a fost una neobișnuită, a fost prea lungă -, dar nu e vina noastră, am încercat să asigur guvernarea României împreună cu cele trei partide care au susținut acest Guvern minoritar – și e nevoie de un Guvern cu puteri depline, pentru că e nevoie de o rectificare de buget, e nevoie de luarea unor măsuri care sunt condiționate de capacitatea Guvernului de a emite ordonanțe, de a modifica o anumită legislație pe care astăzi nu o avem. Sper să se întâmple asta cât mai repede’, a spus marți seara Bolojan.

El a adăugat că România nu are nevoie doar de un Guvern cu puteri depline, ci și de unul ‘care nu deraiază lucrurile’, care menține direcția de corectare a deficitelor, care controlează cheltuielile bugetare, elimină risipa și reformează companiile de stat.

‘Dacă se întâmplă asta, dacă vedem un astfel de Guvern, atunci nu e o problemă ca PNL să-l susțină, pentru că asta am făcut și în vara lui 2025’, a spus prim-ministrul.

Bolojan a respins varianta susținerii lui Sorin Grindeanu la șefia Guvernului.

‘Contează și persoana primului-ministru și gândiți-vă că în condițiile în care un partid, cu un președinte, și-a încălcat înțelegerile, și-a mințit partenerii, e greu de presupus că mai poți să ai încredere în angajamentele pe care un partid cu o formulă de conducere de genul acesta și le-a mai luat’, a arătat acesta.

Liderul PNL a mai precizat că, în urma discuțiilor interne, partidul va face o propunere privind persoana susținută pentru funcția de prim-ministru, atunci când vor fi reluate consultările cu partidele.

‘România poate avea mai mulți candidați la funcția de premier, mai mulți premieri nominalizați, dar trebuie să-și facă o majoritate cu care să poată să avem un Guvern instalat, și asta înseamnă un program, asta înseamnă încredere, și asta înseamnă o echipă bună, care reușește să mobilizeze numărul necesar de parlamentari’, a afirmat Bolojan.