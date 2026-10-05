A început Hamei Festival 2026, la Timișoara. Zeci de mii de oameni merg pentru a gusta bere artizanală și mâncare tradițională

Zeci de mii de oameni sunt așteptați la Hamei Festival 2026, pe platoul fostului stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara, unde berea artizanală, mâncarea tradițională, mustul și muzica se îmbină cu distracția pentru întreaga familie. Două scene, zeci de standuri cu produse din toată țara și un parc de joacă de peste 7.000 de metri pătrați îi țin pe oameni în festival, în timp ce acrobațiile la înălțime și instalațiile de adrenalină aduc și mai mult spectacol.

Producătorii veniți din toată țara își prezintă preparatele și produsele la Hamei Festival 2026. Berea artizanală este la mare căutare, iar oamenii stau la coadă pentru o băutură rece și gustoasă.

„Care e rețeta, așa, în mare?„. „Cele patru ingrediente de bază pe care ar trebui să le aibă berea, adică malț, apă, hamei și drojdie. Se folosesc doar ingrediente naturale, iar fermentarea se face într-un ritm natural”, spune un producător.

„Eu sunt un mare fan al berilor mai aromate, așa că de fiecare dată când aleg o bere, încerc să merg pe o bere artizanală”, mărturisește un participant.

„Cum e berea aceasta artizanală? E ok, noi o cunoaștem de la alte festivaluri, au fost în oraș și ne place. Asta e foarte bună, am mai băut din ea”, spune altcineva.

Cei mici au și ei parte de distracție din plin. Un parc de joacă de peste 7.000 de metri pătrați le oferă zeci de jocuri și instalații. Copiii pot petrece aici ore întregi printre atracții. Pentru cei dornici de adrenalină sunt pregătite instalații spectaculoase, iar acrobațiile la înălțime strâng priviri și aplauze.

„Cum te-ai distrat tu aici, la festival? M-am distrat foarte frumos. M-am dat pe toboganele gonflabile, m-am dat pe trambuline”, spune o fetiță.

„Toamna se numără și hameiul, se pare, și se numără mult, după câtă lume e aici. Da, se numără mult, mai mult decât ne așteptam chiar. Am fost și eu sceptic inițial atunci când a venit ideea organizării unui festival al berii, până la urmă, denumirea de Hamei, de un soi de Oktoberfest, dacă doriți. Suntem pe amplasamentul stadionului, fostului stadion „Dan Păltinișanu”, stadionul Politehnicii Timișoara.

Are un succes neașteptat, e și un parc de distracție extraordinar, probabil cel mai mare parc mobil pe care l-am văzut în România în ultimii ani, cel puțin. Are succes, oamenii se simt foarte bine, sunt foarte prezenți aici, pentru că ne dorim ca Timișoara și Timișul să fie un municipiu, un oraș, un județ dinamic, pentru că e foarte important să reînviem spiritul acestui oraș, al acestui județ, și o vibrație de care un oraș de talia Timișoarei are nevoie”, a spus președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.