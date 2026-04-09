Bolojan: Ministrul Sănătăţii şi cel de Finanţe lucrează pentru a declanşa negocierile cu firma Pfizer şi se vor deplasa săptămâna viitoare în SUA, pentru acest lucru

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că ministrul Sănătăţii şi cel de Finanţe lucrează pentru a declanşa negocierile cu firma Pfizer, după pierderea procesului privind achiziţia de vaccinuri COVID şi se vor deplasa săptămâna viitoare în SUA, pentru acest lucru. El a spus că România va solicita şi un sprijin din partea Comisiei Europene în această negociere.

”Suntem în situaţia în care Ministrul Sănătăţii şi cel de Finanţe lucrează pe de o parte pentru a declanşa negocierile cu firma Pfizer şi se vor deplasa săptămâna viitoare în SUA, şi pentru acest lucru. Asta înseamnă că peste două săptămâni vom primi motivarea Tribunalului, de la data respectivă mai urmează o perioadă de două luni de zile şi ar fi bine, deci ca în această perioadă, să găsim o formulă prin care, pe de o parte anumite penalităţi de întârziere, care sunt aferente, să fie stopate pe perioada negocierilor şi să găsim o formulă prin care până se clarifică aspectul care ţine de un posibil recurs sau nu, dar asta pe baza unei discuţii cu casa de avocaţi şi cu Polonia, pentru că suntem în aceeaşi situaţie, vom vedea dacă se poate găsi o soluţie”, a declarat premierul Ilie Bolojan, despre procesul cu Pfizer, pierdut de România în primă instanţă.

”Noi vom solicita şi un sprijin din partea Comisiei Europene în această negociere”, a mai spus şeful Executivului.

Premierul a mai spus că se căută formulele care pot fi puse în practică pentru ca această sumă de bani sau să o achităm într-o formulă eşalonată sau să fie transformată în alte livrabile de care sistemul de sănătate din România are nevoie, pentru că o parte din medicamentele care sunt pe piaţa românească sunt produse de către această companie.

”După discuţiile pe care cei doi miniştri le vor avea săptămâna viitoare, vor comunica rezultatul acestora şi ce demersuri se vor face în perioada următoare în mod evident funcţie de rezultatul acestor prime negocier”, a completat Ilie Bolojan.