Bolojan: Nu voi permite să facem un buget care se bazează pe nişte premise nerealiste

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că nu va permite construirea unui buget pe premise nerealiste, explicând că, în trecut, România a pirdut încrederea pieţelor şi a partenerilor pentru că, între datele bugetului de la început de an şi cele de la jumătatea anului sau de la final de an erau nişte diferenţe foarte mari. El a precizat că problemele nu pot fi rezolvate prin postări pe Facebook sau TikTok, ci prin măsuri care să asigure echilibre şi care să pună economia pe baza reale. În plus, el a reiterat ideea că, deşi doar el este criticat în spaţiul public, deciziile s-au luat de către ăntreaga coaliţie. ”Pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă, e nevoie de o minimă solidaritate şi de o minimă responsabilitate”, a transmis premierul.

”În condiţiile în care noi trebuie să atingem o ţintă de deficit anul acesta de 6,2%, trebuie să ne gândim (…) să găsim un echilibru între cheltuielile pe care le angajăm şi veniturile pe care le avem. Şi atunci orice fel de propunere care poate să vină de la partide, care poate să vină de la ministere, va trebui dublată de o analiză de unde acoperim acele cheltuieli, pentru că lucrurile nu pot fi închise şi eu nu voi permite, cel puţin cât sunt premier, să facem un buget care este, care se bazează pe nişte premise nerealiste şi unul din lucrurile pentru care în anii trecuţi nu ne-am câştigat încrederea pieţelor şi partenerilor noştri este că între datele bugetului de la început de an şi datele de la jumătate anului sau de la final erau nişte diferenţe foarte mari”, a declarat Ilie Bolojan, marţi, la TVR 1.

El a explicat că aceste lucruri nu sunt uşor de realizat.

”Aceste lucruri nu sunt uşor de făcut, nu sunt comode, de aia n-a fost un entuziasm pentru a-ţi asuma răspunderea în această perioadă şi de aceea vedeţi de foarte multe ori pe surse tot felul de pseudo-ştiri care n-au nicio legătură cu realitatea, dar care ce fac? Încearcă să lase responsabilitatea doar pe umerii celor care şi-au asumat acest lucru”, a mai transmis Ilie Bolojan.

El a fost întrebat dacă îl deranjează faptul că partenerii de coaliţie, inclusiv oameni din propriul partid, îl critică pentru aceste măsuri.

”Gândiţi-vă că toate deciziile care au fost luate de acest Guvern şi de coaliţie au fost luate împreună. Toate lucrurile au fost convenite de comun acord. E adevărat că întotdeauna un guvern va fi identificat în principal cu persoana premierului. Eu nu fug de responsabilităţile pe care mi le-am asumat. Ceea ce mi se pare însă corect, nu pentru mine ca persoană, ci pentru ţara noastră, este ca pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă, e nevoie de o minimă solidaritate şi de o minimă responsabilitate pentru ţаrа noastrã şi, de asemenea, este nevoie de o predictibilitate şi de o stabilitate”, a transmis Bolojan.

El a precizat că aceste probleme nu pot fi rezolvate prin postări pe reţelele de socializare.

”Indiferent cine este premierul României, Bolojan sau altcineva, aceste probleme rămân. Ele nu pot fi rezolvate prin postări nici pe Facebook, nici pe TikTok, nici prin ştiri pe surse, ci trebuie rezolvate printre măsuri care să asigure echilibre, care să pună economia pe baze reale şi care, într-adevăr, să creeze oportunităţi pentru familii şi pentru tinerii din România”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare, iar la începutul acelei săptămâni se va adopta pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat, luni seară, că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.