Bolojan: Pachetul 2 de măsuri de reformă are șanse mari să treacă Curtea Constituțională

Pachetul 2 de măsuri de reformă fiscal-bugetară are șanse mari să treacă Curtea Constituțională, respectând toate deciziile anterioare ale Curții și toată legislația în vigoare, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel, întrebat ce șanse sunt ca Pachetul 2 de măsuri de reformă pe care Guvernul urmează să-și angajeze răspunderea în Parlament are șanse să treacă de o eventuală contestație la CCR, în condițiile în care există informația că ÎCJJ ar pregăti deja o contestație la CCR, pornind și de la proiectul de lege privind pensionarea magistraților.

‘În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor – și nu sunt puține. Iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor. Deci, el se referă la pensiile care vor intra în plată după data intrării în vigoare a acestui proiect de lege. Și eu sper că respectând toate deciziile Curții și respectând legislația, argumentând cât mai bine, acest pachet are șanse mari să treacă de Curtea Constituțională’, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

În al doilea rând, el a subliniat că în cazul în care un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că ‘acest guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate’.

‘Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem, sunt și în alte sisteme. Avem, de exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informații, unde și aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie și salariu și deci această corecție este un cap de pod și ea trebui extinsă și în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur și simplu din condiții minime de sustenabilitate a sistemului de pensii. Pentru că acest subiect care este legat de viitor este ocultat practic în toate discuțiile legate de pensii. Gândiți-vă că peste 10 ani de zile, când generația mea, care înseamnă anii ’68, ’69, ’70, va ieși la pensie, vom ieși aproape 500.000 de oameni la pensie. Iar generațiile care vin din spate, care intră în câmpul muncii, înseamnă generații de 250.000, de 300.000 de oameni și tot mai puține. În momentul în care se va întâmpla acest lucru, dacă nu ne asigurăm că vor fi încă în activitate cât mai mulți oameni, sistemul de pensii va colapsa, pentru că nu are cum să fie susținut, pur și simplu’, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă nu vom avea sisteme sustenabile în privința pensiilor, asigurărilor sociale, sănătății, educației, e greu de presupus că în România vor putea fi asigurate servicii bune pentru cetățeni în aceste domenii.