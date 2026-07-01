Bolojan: Parlamentul trebuie să adopte legea salarizării unice ‘cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile’

Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul bugetar trebuie adoptă în sesiunea extraordinară a Parlamentului, ‘cu toate neajunsurile’ sale.

El a declarat marți seară, într-o emisiune la TVR, că actul normativ reprezintă un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

‘Să știți că orice lege care generează așteptări mari, dar care nu poate oferi prea mult, devine controversată și trebuie să discutăm deschis cu oamenii și eu întotdeauna am dat explicații cât se poate de corecte și de cinstite. (…) Din punctul meu de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament și cred că pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară, cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile, așa cum va ieși din dialogul, din analiza Comisiei Europene, pentru că dialogul cu partenerii sociali s-a purtat’, a afirmat Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că ‘cheltuielile de personal astăzi au o pondere de 8,1% din PIB României și nu putem depăși această pondere’.

‘România s-a întins în anii trecuți mai mult decât ne puteam permite și am ajuns la niște deficite enorme și am ajuns să plătim niște dobânzi enorme care nu vor mai permite aceste țări să-și dezvolte infrastructura în anii următori, să-și finanțeze spitalele și școlile, dacă nu controlează deficitul. Am mai spus, doar anul acesta deficitul înseamnă 60 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă 3% din PIB-ul României, niște sume imense, dar care dispar în fiecare an și atunci ne-am angajat că vom ține cheltuielile sub control. O componentă importantă a cheltuielilor publice sunt cele de personal, cu salarizarea și atunci suntem în două situații. Avem astăzi cheltuieli de personal în sectorul public de aproximativ 166 miliarde de lei, total’, a adăugat Ilie Bolojan.