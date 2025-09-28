Bolojan: Potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele dezvoltate în acești ani

Premierul Ilie Bolojan spune că potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în acești ani, punctând că astfel vom avea mai multe produse românești în magazine.

‘Potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în acești ani, care pot să-și crească capacitatea de producție și să-și diversifice sortimentele.

Vom avea astfel mai multe produse românești în magazine și mai puține importuri. Nu un guvern dezvoltă o țară. Oamenii și companiile fac acest lucru. Guvernul creează condițiile pentru ca oamenii și firmele să performeze’, a transmis Bolojan, sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului.

Șeful Executivului a avut o întâlnire cu fondatorul Transavia.

‘I-am mulțumit azi, la sediul din județul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă și pentru taxele plătite bugetului de stat. (…) Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările și obținerea autorizațiilor și cum stabilim politici publice ce susțin creșterea producției interne și a exporturilor’, a spus premierul.