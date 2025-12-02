Bolojan: România are nevoie de responsabilitate politică, nu de confruntare permanentă, instigare și haos

România are nevoie de responsabilitate politică și de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, instigare și haos, a declarat marți premierul Ilie Bolojan, în cadrul ședinței solemne a Parlamentului, pentru marcarea a 107 ani de la Marea Unire.

‘În ultimul an încrederea românilor în democrație a fost pusă la încercare. Unitatea noastră, ca națiune și societate, este și ea pusă la încercare în fiecare zi. Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate. Țara noastră are nevoie de responsabilitate politică și de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, nu de instigare și nu de haos’, a spus prim-ministrul.

El a menționat că data de 1 Decembrie ar trebui să fie un ‘moment de unitate în jurul valorilor fundamentale’ ale statului român: democrația, libertatea, legea și respectul pentru fiecare cetățean. Aceste valori reprezintă ‘coloana vertebrală a României moderne’, a precizat Bolojan.

‘Să nu uităm că apartenența la lumea occidentală și valorile ei fac parte din ADN-ul națiunii noastre’, a subliniat prim-ministrul.

Bolojan a atras atenția asupra faptului că România este parte a unei ‘lumi nesigure’, aflate într-o schimbare rapidă.

‘Ce facem în următoarea perioadă ne va defini parcursul pe termen lung. Când ne vom reuni anul viitor pentru a celebra Ziua Națională îmi doresc ca fiecare dintre noi să poată spune că și-a făcut datoria. Că nu am pierdut timpul în confruntări fără rost, cu mize mici, personale. Ci am făcut ce era corect și necesar pentru țara noastră. Și pentru viitorul copiilor noștri’, a transmis prim-ministrul.

Perioada actuală reclamă ‘voință politică, solidaritate și unitate’, prosperitatea națiunii trebuie construită ‘pe o temelie solidă’, a mai precizat Ilie Bolojan.

‘Casa noastră, România, avea o temelie din ce în ce mai șubredă în ultimii ani. A trebuit să facem ordine în această fundație a casei noastre, ca să putem construi solid în anii care vin. A trebuit să facem ordine în finanțele țării și să îndreptăm aceste lucruri. Am fost nevoiți să luăm decizii dificile, cu un război la granițe și sub presiuni interne. Unele măsuri pe care le-am luat nu au fost deloc populare. Unele au fost chiar dureroase și știu asta. Dar toate au fost necesare pentru a avea un viitor și pentru a lăsa generațiilor viitoare o țară mai bună decât cea pe care am moștenit-o noi’, a arătat el.

Ziua Națională reprezintă un moment de sărbătoare, dar și de reflecție, a subliniat prim-ministrul. În acest sens, a evidențiat faptul că România modernă a fost construită prin voință politică, angajament civic, luptă și sacrificiu.

‘În 1918 am avut o întreagă generație de oameni de stat și oameni politici care au înțeles că au în față o șansă istorică ce nu poate fi ratată. În condițiile complicate de după Primul Război Mondial, au reușit ceea ce atunci părea doar un vis imposibil – o țară care să cuprindă toate zonele locuite de români. Să nu uităm că 107 ani mai târziu noi trăim în această țară și între aceste granițe doar pentru că oamenii politici de atunci nu s-au resemnat și nu au abandonat visul unei națiuni. Au făcut din acel imposibil normalitatea în care noi trăim astăzi’, a spus el.

Bolojan a subliniat faptul că o parte dintre acei oameni politici au sfârșit în închisori comuniste și că istoria ‘nu a fost blândă cu ei’. România acelor ani ‘nu le-a fost recunoscătoare’, a menționat șeful Guvernului.

‘De aceea se cuvine să le rostesc numele: Iuliu Maniu, Iancu Flondor, Pantelimon Halippa, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Goldiș, Ionel Brătianu, episcopul Hossu. Printre mulți alții, Regele Ferdinand, Regina Maria au avut și ei contribuția lor definitorie. Aceștia sunt oameni datorită cărora azi putem fi aici, sărbătorind o Românie Mare’, a transmis premierul.