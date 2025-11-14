Bolojan: Săptămâna viitoare punem în transparență pachetul pe administrație; redimensionarea se va face anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că pachetul legislativ privind reforma administrației urmează să fie pus în transparență decizională săptămâna viitoare, iar redimensionarea aparatului administrativ, atât central cât și local, se va face în cursul anului 2026.

‘Dimensionarea la valori mult mai apropiate de realitate a administrației se va face în cursul anului viitor, atât în administrația centrală, cât și în cea locală. Ceea ce s-a convenit este o perioadă de un an în care vei putea opta pentru o reducere de personal care este mai flexibilă, nu neapărat să îți reduci personalul, ci să reduci fondul de salarii. (…) De săptămâna viitoare vom pune în transparență acest pachet pe administrație (…), la începutul săptămânii vom avea toate datele exacte, el va fi comunicat ministerelor și vine cu niște măsuri importante pe componenta de descentralizare, responsabilizează primăriile’, a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Euronews România.

El a menționat că cele mai multe discuții au fost în privința modului în care se vor reduce cheltuielile salariale în administrația locală.

‘Dacă în ceea ce privește reducerea în administrația centrală s-a căzut de acord să se facă o reducere de la începutul anului viitor cu aproximativ 10% a fondului de salarii, în ceea ce privește administrația locală au fost discuții legate de maniera în care se va face acest lucru. (…) În administrația locală există o relativă standardizare și atunci propunerea în discuție a fost cum se face această reducere, se face efectiv prin reducere de personal sau se face printr-o reducere de cheltuieli cu salariile, fără să se facă reducere de personal. (…) Am susținut, într-adevăr, să facem o reducere de personal’, a precizat Ilie Bolojan.