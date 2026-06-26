Bolojan: Siegfried Mureșan – propus premier; e o soluție care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare

PNL, USR și UDMR au hotărât să-l propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, considerând că reprezintă o soluție pentru România în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare, a declarat, vineri, președintele PNL, Ilie Bolojan.

‘Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR pentru că, în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții, este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România; propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui Guvern în perioada următoare. Partidul Național Liberal a încheiat acum câteva minute o ședință a Biroului Permanent Național în care a votat sprijinul pentru domnul Mureșan’, a afirmat Bolojan, la sediul PNL.