Bolojan: Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune în aplicare interdicția cumulului pensiei cu salariul

Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanța reformei în administrația locală și centrală, menționând că urmează să fie identificată formula constituțională pentru a pune în aplicare interdicția cumulului pensiei cu salariul.

‘Interdicția cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Și suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare’, a declarat Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, la 100 de zile de la preluarea guvernării.

Prim-ministrul a declarat că există ‘două constante, pe care niciun guvern nu le va putea evita’ în perioada următoare: creșterea încasării veniturilor și reducerea cheltuielilor de funcționare. Aceste măsuri vor asigura ‘bugete echilibrate’ și finanțarea investițiilor, a spus el.

‘Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență, pentru că, în afară de a oferi servicii mai bune, (administrația, n.r.) ea trebuie să fie mai eficientă, pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci: o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor. (…) Acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare. De asemenea, pentru a avea administrații responsabile, este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporționale cu gradul de încasare a impozitelor locale, în așa fel încât să nu stai în administrație pe banii statului și să nu faci nimic’, a afirmat Bolojan.

Prim-ministrul a susținut, de asemenea, comasarea și fuzionarea unor autorități și agenții sau a unor servicii deconcentrate.

‘Gândiți-vă câte servicii, în fiecare județ, are doar Ministerul Agriculturii, care ar putea să fuzioneze într-o structură mult mai mică. Ar însemna economii importante. Ar însemna mult mai puține posturi de conducere și, cu siguranță, mai puține drumuri pentru cei care trebuie să ajungă la aceste servicii’, a spus Bolojan.

Premierul a mai declarat că, pentru a susține o mai bună încasare a veniturilor, sunt necesare: combaterea evaziunii fiscale și finalizarea proceselor de digitalizare.

‘Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta este nevoie să avem o disciplină financiară în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF și a Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că prețurile de transfer sunt la un nivel care permite plata unor impozite serioase în România și nu depășesc o limită a normalității de către toate companiile. Și, de asemenea, să combatem munca la negru’, a afirmat Ilie Bolojan.