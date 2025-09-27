Bosch anunță din nou concedieri

Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, va renunța până în 2030 la încă 13.000 de angajați, în special la uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul crizei din industria auto, transmite DPA.

‘Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să ne reducem costurile pe termen lung. Din păcate, aceasta înseamnă că vom trebuie să facem noi concedieri, dincolo de cele anunțate deja. Durerea este mare dar din păcate nu avem alternativă’, a afirmat Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane.

Sindicatul IG Metall, care reprezintă muncitorii din industria germană, a reacționat cu indignare, respingând ‘nivelul istoric al concedierilor’.

‘Nu există îndoieli că situația din sectorul auto german și european este extrem de tensionată. Totuși, respingem cu fermitate acest nivel istoric al concedierilor, fără angajamente simultane privind facilitățile din Germania’, a declarat Frank Sell, președintele Consiliului angajaților de la divizia de mobilitate.

Sindicatul acuză Bosch că va provoca ‘perturbări sociale devastatoare în multe regiuni’.

La începutul anului, compania a informat că trebuie să renunțe la 9.000 de angajați de la divizia de mobilitate din Germania, a precizat un purtător de cuvânt.

Luna aceasta, Bosch a anunțat măsuri severe de reducere a costurilor, pe fondul crizei din industria auto.

Markus Heyn, șeful diviziei de mobilitate, și Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane, au dat interviuri publicațiilor Stuttgarter Zeitung și Stuttgarter Nachrichten în care au anunțat reducerea costurilor cu 2,5 miliarde de euro pe an.

Compania cu sediul în Gerlingen, lângă Stuttgart, lucrează de ceva timp la un plan de reducere a costurilor. Totuși, conducerea grupului german nu a specificat un obiectiv precis privind economiile. Noi concedieri sunt inevitabile, se arată într-un comunicat al Bosch.

‘Întreaga industrie trece printr-o transformare substanțială, trebuie să ne concentrăm în continuare pe menținerea competitivității noastre. Primele măsuri importante au fost adoptate, dar mai sunt multe de făcut’, a declarat Heyn.

Grosch a explicat că în următorii ani va fi redus semnificativ decalajul de cost iar rezultatele se vor vedea cel târziu în 2030.

Din 2023, Bosch a implementat un program de concedieri, în special în sectorul aprovizionării. Mii de concedieri au loc în întreaga lume, majoritatea în Germania. Grosch și Heyn nu au specificat câți angajați vor mai fi concediați.

Criza din sectorul auto a afectat semnificativ Bosch.

Și directorul general Stefan Hartung anunța, în marja Salonului auto de la Munchen, că Bosch se așteaptă ca presiunile competitive din sector să continue anul viitor, în condițiile în care industria se confruntă cu sporirea barierelor comerciale și scăderea prețurilor.

În 2026 vom vedea în continuare evoluții tehnologice și inovații semnificative în sectorul auto global, a declarat șeful Bosch.

‘Dar credeți-mă, industria va rămâne sub presiune. Va continua să fie limitată în privința volumelor. Ajustările structurale vor continua iar sectorul auto va rămâne extrem de competitiv, va fi o luptă pentru fiecare cent’, a avertizat acesta.

Declarațiile lui scot în evidență multiplele crize care afectează producătorii auto din Europa și, prin extensie, furnizorii lor, inclusiv taxele vamale impuse de SUA importurilor de mașini și componente, al căror impact, susține Hartung, încă nu poate fi cuantificat.

Hartung a declarat că vânzările Bosch ar putea crește cu aproximativ 2% în 2025, de la 90,5 miliarde euro în 2024, dar este prea curând pentru a avansa o cifră fermă. Grupul previziona un avans al vânzărilor de 1% – 3% anul acesta.