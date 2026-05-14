LinkedIn pregătește concedieri

Conducerea rețelei profesionale LinkedIn se pregătește să anunțe concedieri, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, pe fondul extinderii în acest an a reducerilor de personal în sectorul tehnologic.

Rețeaua deținută de Microsoft intenționează să renunțe la aproximativ 5% din angajați, în condițiile în care va reorganiza echipele sale și se va concentra pe zonele de creștere ale afacerii, susțin sursele. Acestea adaugă că planificatele concedieri nu au legătură cu înlocuirea locurilor de muncă cu AI (inteligența artificială).

LinkedIn are peste 17.500 de angajați pe plan global, conform datelor de pe site-ul companiei.

Veniturile LinkedIn au crescut în ritm anual cu 12% în primul trimestru din acest an, o accelerare a creșterii față de 2025.