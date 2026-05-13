BPN al PSD se reunește pentru a analiza scenariile cu privire la formarea unui nou guvern

Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunesc, miercuri, pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare și pentru a stabili mandatul cu care va merge delegația partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Biroul Permanent Național al PSD este programat miercuri de la ora 13:00.

Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat marți că se lucrează la formarea unei majorități parlamentare care să poată susține o propunere de premier.

Neacșu a fost întrebat dacă există progrese în conturarea unei majorități parlamentare, în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va veni cu o propunere de premier fără garanția unei susțineri parlamentare.

‘Cred că se lucrează la asta’, a spus deputatul PSD, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că, miercuri, la ora 13:00, va avea loc o ședință a Biroului Permanent Național al PSD pentru că ‘este corect și normal să fie anunțați întâi colegii’ pe tema discuțiilor purtate de președintele partidului cu grupuri parlamentare și parlamentari independenți.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut luni și marți mai multe întâlniri cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, și cu liderul Grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian. De asemenea, au fost discuții și cu parlamentarii neafiliați. Grindeanu încearcă să formeze o majoritate parlamentară care ar putea să susțină un viitor guvern, în contextul în care PNL și USR au decis să nu mai facă o coaliție de guvernare cu PSD.

Potrivit unor surse social-democrate, PSD și-ar dori în primul rând refacerea coaliției de guvernare cu un premier PNL, dar fără Ilie Bolojan, variantă care pare din ce în ce mai greu de construit.

Un alt scenariu ar fi alcătuirea unui guvern PSD – UDMR – grupul minorităților, cu premier Sorin Grindeanu, susținut în Parlament și de parlamentarii neafiliați. De asemenea, se ia în calcul un premier tehnocrat care să alcătuiască un guvern politic, dar și un guvern minoritar PSD – UDMR cu susținere parlamentară.

Social-democrații nu exclud nici trecerea în opoziție, dacă nu se creionează o majoritate parlamentară care să voteze un guvern din care să facă parte PSD.

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace partidele parlamentare la consultări, la Palatul Cotroceni, pentru alcătuirea unui nou guvern.

Acesta a declarat marți că variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține, menționând că varianta unui premier tehnocrat este ‘un scenariu care are șanse’.

‘Cu titlul general, solicitarea pe care o s-o am la toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Acesta este răspunsul general. (…) Și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să îi lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate’, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă mai există varianta desemnării din nou a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Șeful statului vrea să obțină în urma acestor discuții cu partidele o propunere de premier și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate, înainte ca el să desemneze premierul.

Despre varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format de tehnocrați, Nicușor Dan a precizat: ‘Este un scenariu care are șanse’.