Bruxelles-ul nu se teme de o penurie imediată de gaze în UE, dar se așteaptă la un efect de lungă durată

Comisia Europeană nu este îngrijorată că Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu un risc ‘imediat’ de penurie de gaze din cauza războiului cu Iranul, dar se așteaptă la ‘consecințe de durată’ care decurg din criza din Strâmtoarea Ormuz, transmite EFE

‘Nu se prevăd riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării. Se așteaptă consecințe de durată, așa că este important să începem pregătirile pentru iarnă’, a declarat un înalt oficial, vorbind sub condiția anonimatului, după o reuniune a Grupului de coordonare pentru Gaze al Comisiei Comisiei Europene.

Statele membre ale UE trebuie să reumple infrastructura de stocare la 80% până în noiembrie pentru a se pregăti pentru iarnă, a spus oficialul, adăugând că o injecție timpurie ‘este preferabilă’, pentru a evita o avalanșă de la sfârșitul verii.

Cu toate acestea, gradul de umplere a acestor instalații de stocare este în prezent la 28% și nu a fost depășit pragul de 30%, după ce Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

‘UE are acum timpul și instrumentele necesare pentru a anticipa provocările și a se pregăti în consecință’, au adăugat sursele comunitare, care au menționat, de asemenea, că ‘injecția timpurie este o evoluție foarte pozitivă și poate ajuta la evitarea tensiunilor de la sfârșitul verii’.

UE obține 40% din importurile sale de kerosen via Strâmtoarea Ormuz, precum și 8,5% din gazul natural lichefiat și 7% din petrolul său, atât brut, cât și rafinat, în principal din Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.