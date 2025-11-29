BTA: Numărul călătoriilor cetățenilor bulgari peste hotare a crescut în octombrie cu 15%

Numărul călătoriilor cetățenilor bulgari peste hotare a ajuns în octombrie la 829.300, cu 15% mai mult decât în octombrie 2024, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (NSI).

Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulți fiind din România.

S-au înregistrat creșteri pe toate segmentelor tipurilor de călătorie.

Conform datelor statistice, cel mai mare număr de călătorii al cetățenilor bulgari a fost către Turcia – 233.600, Grecia – 179.400, Serbia – 70.000, România – 69.400, Germania – 58.000, Macedonia de Nord – 29.000, Italia – 27.800, Austria – 25.300, Marea Britanie – 22.300 și Spania – 13.400.

Cea mai mare pondere din totalul călătoriilor peste hotare al cetățenilor bulgari a fost pe segmentul vacanțelor și excursiilor – 41%, urmate de călătorii în alte scopuri – 40%, și călătorii de afaceri – 19%.

Datele arată că în octombrie numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a totalizat 956.700, cu 0,4% mai mult comparativ cu perioada similară din 2024. S-a înregistrat creștere pe segmentul vacanțelor și excursiilor (3,4%) și al călătoriilor de afaceri (2%), iar în cazul călătoriilor în alte scopuri s-a înregistrat un declin de 2,5%. Tranzitarea Bulgariei a fost responsabilă pentru 32,2% (308.500) din totalul vizitelor cetățenilor străini.

Cetățenii UE au reprezentat 54% din totalul vizitatorilor străini, ajungând la 516.300, cel mai mare număr fiind din România – 36,3%, Grecia – 22% și Germania – 13,3%.

La categoria ‘alte țări europene’ (statele europene din afara UE), numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a totalizat 361.900, sau 37,8% din toate vizitele. Cei mai mulți au venit din Turcia – 177.300, sau 49% din vizitele din acest grup.

Per ansamblu, cei mai mulți vizitatori în Bulgaria au venit din România – 187.500, Turcia – 177.300, Grecia – 113.700, Germania – 68.700, Ucraina – 67.200, Serbia – 56.800, Macedonia de Nord – 36.900, Polonia – 23.100, Italia – 17.400 și Franța – 15.800.

Cele mai multe au fost călătorii în alte scopuri – 46,1%, urmate de vacanțe și excursii – 38,5%, și călătorii de afaceri – 15,4%.

