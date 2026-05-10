Grecia: Veniturile din turism au crescut cu 9,4% în 2025, ajungând la 23,63 miliarde de euro

Numărul vizitatorilor străini în Grecia a ajuns la 43,31 milioane anul trecut, o creștere cu 6,4% față de 40,69 milioane în 2024, aceste evoluții contribuind la avansul cu 9,4% al veniturilor din turism, care s-au situat la 23,63 miliarde de euro, informează publicația elenă Kathimerini.

Conform datelor finale raportate de Banca Centrală a Greciei (BoG), cheltuielile per călătorie s-au situat în medie la 545,5 euro anul trecut, o expansiune de 2,8% față de un nivel de 530,6 euro în 2024. În același timp, media zilnică a cheltuielilor pentru șederea peste noapte a urcat cu 7,7%, la 96,6 euro, de la 89,7 euro în 2024, deși durata medie a sejurului a scăzut cu 4,5%, ajungând la 5,6 nopți de cazare per călătorie.

Numărul total al înnoptărilor vizitatorilor străini în Grecia s-a situat la 244,67 milioane în 2025, un avans anual de 1,6%, în timp ce traficul aerian de pasageri a crescut cu 5,6%, iar traficul rutier de frontieră cu 6,9%. Vizitatorii din statele membre UE au fost responsabili pentru 51,8% din totalul sosirilor.

Sosirile turiștilor din Germania au crescut cu 10,2%, din Marea Britanie cu 7,6%, din Italia cu 8,6% și din SUA cu 0,2%. În schimb, au scăzut cu 0,5% sosirile de turiști din Franța.

În privința veniturilor, vizitatorii din statele membre UE au generat anul trecut 12,69 miliarde de euro (un avans de 6%), Germania contribuind cu 3,78 miliarde de euro (2,2%). Marea Britanie a raportat o creștere puternică, de 18,4%, veniturile ajungând la 3,74 miliarde de euro. Veniturile din Statele Unite s-au situat la 1,74 miliarde de euro (9,7%), cele din Franța la 1,33 miliarde de euro (5,6%), iar cele din Italia la 1,29 miliarde de euro (4,9%).

Per ansamblu, 93,3% din totalul veniturilor a provenit din călătoriile în interes personal, călătoriile de agrement generând 20,65 miliarde de euro (un avans de 9,8%). Călătoriile în scop de afaceri au generat 1,58 miliarde de euro (creștere de 12,9%).

Și cheltuielile de călătorie ale rezidenților eleni peste hotare au urcat cu 19% anul trecut, la 3,34 miliarde de euro, față d 2024.

Până în 2040, numărul turiștilor ar urma să ajungă la 55 milioane, o creștere cu 18 milioane față de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să fie de 36 miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform previziunilor Băncii Greciei.