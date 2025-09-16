Budăi: PSD are planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază

PSD are planul B dacă premierul Ilie Bolojan nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază, a afirmat marți deputatul social-democrat Marius Budăi, fost ministru al Muncii.

‘Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine’, a scris Marius Budăi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta punctează că PSD nu va permite creșterea prețurilor la alimente.

‘Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri. Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea’, a spus Budăi.