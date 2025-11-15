Bulgaria: Comisia Europeană a oprit temporar evaluarea pentru distribuirea celei de-a treia plăți în cadrul PNNR

Comisia Europeană a oprit temporar evaluarea preliminară a solicitării Bulgariei pentru a treia plată în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNNR), în valoare de 1,6 miliarde de euro, conform informațiilor furnizate de postul bulgar de radio BNR, informează Novinite.

Pauza vine chiar dacă Executivul comunitar a aprobat cele mai recente modificări ale planului Bulgariei, în 5 noiembrie. Procesul de evaluarea preliminară ar urma să se reia odată ce statele membre UE își dau aprobarea. Conform surselor, cele mai recente amendamente diferă de cele atașate la a doua plată, pe care Consiliul a avizat-o în 11 iulie, deși nu au fost furnizate detalii suplimentare. De asemenea, este neclar cât de mult va dura până când vor fi deblocate fondurile.

În urmă cu două zile, premierul Rosen Zhelyazkov declara că se așteaptă ca plata de 1,6 miliarde de euro să fie făcută până la finalul anului. Bulgaria a trimis Bruxelles-ului solicitarea sa în data de 1 octombrie. Deocamdată nu există indicii dacă o parte din a treia plată ar putea fi reținută, așa cum s-a întâmplat la tranșa precedentă.

În 11 noiembrie, Bulgaria a primit din a doua tranșă 438,6 milioane de euro, chiar dacă solicitase 653 milioane de euro. Comisia Europeană a scăzut suma de 214,5 milioane de euro din cauza eșecului țării de a efectua planificata reformă a comisiei anticorupție, inclusă în PNRR.