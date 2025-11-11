Bulgaria mai are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancțiunilor americane impuse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie a țării, Burgas, și cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare și conducte, a declarat marți președintele Agenției rezervelor de stat, Assen Asenov, transmite Reuters.

Luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft, în urma invadării Ucrainei. Trezoreria SUA a emis o licență care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunțe la orice tranzacții cu Lukoil.

Sancțiunile au sporit temerile în Bulgaria privind aprovizionarea cu combustibili înaintea iernii.

Bulgaria are rezerve de benzină pentru aproximativ 35 zile și de motorină pentru mai mult de 50 zile, a afirmat Assen Asenov pentru agenția bulgară de presă BTA.

Analiștii din domeniul energiei spun că țara are mai multe stocuri de țiței și produse petroliere în afara Bulgariei dar trebuie să le importe înainte ca rețeaua de conducte a Lukoil să intre sub incidența sancțiunilor.

‘50% din combustibili sunt în alte state membre UE, precum și o parte din țiței, ceea ce înseamnă că Guvernul trebuie să activeze aceste contracte cât mai curând posibil’, a explicat Martin Vladimirov, director în cadrul Centrului de Studiu al Democrației din Sofia.

Bulgaria, care va adopta moneda euro de la 1 ianuarie 2026, a luat unele măsuri pentru a asigura aprovizionarea, după anunțarea sancțiunilor, luna trecută. A interzis temporar unele exporturi de combustibili către statele membre UE, în special motorină și combustibili pentru aviație.

Luni, premierul Rosen Zhelyazkov a anunțat că autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificările legale care-i permit să preia rafinăria și să o vândă unui nou proprietar, în contextul sancțiunilor occidentale.

Luni, Zhelyazkov a informat într-un comunicat că măsurile, care includ inspecții și supravegherea de către poliția militară, sunt preventive și sunt menite să prezerve infrastructura critică, inclusiv rafinăria și alte facilități.

Consiliul de Miniștri a emis duminică un comunicat în care precizează că Agenția securității de stat, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării vor lua măsuri suplimentare ‘pentru a asigura securitatea tuturor zonelor Lukoil – elemente de infrastructură critică de pe teritoriul Bulgariei’.

Conform comunicatului, ‘Ministerul Apărării folosește un sistem anti-drone în zona Burgas, sunt efectuate inspecții pentru a verifica îndeplinirea măsurilor de securitate de la facilitățile strategice. Echipaje ale poliției militare sunt pregătite să sprijine Ministerul de Interne’.

Postul bulgar de televiziune Nova TV a raportat că autoritățile verifică amănunțit intrarea vehiculelor, inclusiv pentru dispozitive explozive.

Conform modificărilor legale, autoritățile pot numi un director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, iar Lukoil, proprietarul legal al rafinăriei, nu va putea contesta tranzacția.