Bulgaria: Piața locuințelor se stabilizează în 2026

Bulgaria intră într-o nouă fază pe piața locuințelor, analiștii estimând finalul achizițiilor ”de panică”, care au alimentat creșterile de două cifre în 2024 și 2025, informează Novinite.

Cumpărătorii devin mai prudenți, iar creșterea pieței imobiliare ar urma să se modereze, a apreciat Petar Mastikov, analist șef la Registrul național pentru noile construcții.

După creșterea record a prețurilor din ultimii ani, previziunile pentru 2026 indică pe plan național un avans între 5% și 10%. În Sofia, prețurile ar urma să crească cu 8% – 12%, prețurile medii pentru noile apartamente situându-se deja la 2.487 euro pe metru pătrat. În zonele de lux, prețurile ajung la 3.764 euro pe metru pătrat. În alte mari orașe, cum ar fi Plovdiv, Varna și Burgas, prețurile continuă tendința ascendentă, dar mai moderat, după avansul din 2025. Numai în Burgas prețurile au crescut anul trecut cu aproape 26%.

Majorarea costurilor cu lucrările de construcții și instalații determină în primul rând prețurile ale locuințelor. Datele de la companiile de construcții arată o creștere de 15% – 18% în 2025, o tendință care ar urma să persiste în 2026, pe fondul potențialei accelerări a costurilor cu materialele și forța de muncă, în urma adoptării euro de către Bulgaria. Mastikov a subliniat că acest factor va continue să sprijine creșterea prețurilor.

De asemenea, a prognozat Mastikov, intrarea Bulgariei în zona euro va acționa pe termen lung ca un catalizator economic, schimbându-se nu doar condițiile financiare ci și percepția investitorilor privind stabilitatea și riscul. Deși sectorul imobiliar se confruntă cu noi provocări, efectul general asupra lucrărilor de construcții, prețurilor proprietăților și încrederea investitorilor va fi pozitiv în următorul deceniu.