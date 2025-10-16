Bulgaria: Rata inflației a ajuns la 5,6%, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023

Prețurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (NSI), transmite DPA.

Rata anuală a inflației a ajuns la 5,6% în septembrie, de la 5,3% în august. Este cel mai ridicat nivel al inflației din octombrie 2023, când prețurile au crescut cu 5,8%.

Datele din septembrie vin pe fondul creșterii cu 8,7% a costurilor cu utilitățile și locuința (de la 8,5% în august), și cu 8,8% a prețurilor serviciilor, în timp ce avansul prețurilor la alimente și băuturi non-alcoolice s-a atenuat la 6,2%, de la 6,9% luna precedentă.

În ritm anual, rata inflației în septembrie s-a redus la 0,8%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a urcat la 4,1% în septembrie, de la 3,5% în august.

Luna trecută, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a îmbunătățit previziunile privind creșterea economiei bulgare la 3,2% în 2025, de la 2,8% în precedenta prognoză. Creșterea ar urma să se tempereze la 2,6% în 2026, un nivel nemodificat față de estimarea din mai. Această creștere este condiționată de investiții publice susținute, în timp ce accesul la zona euro ar putea spori comerțul și investițiile private, inclusiv FDI, apreciază BERD.

Raportul BERD arată că după o accelerare la 2,8% în 2024, PIB-ul a crescut suplimentar, la 3,2% în primul semestru din 2025. În pofida unei temperări a creșterii salariilor, consumul privat a fost rezilient, în timp ce rata șomajului a scăzut la 3,6% la mijlocul anului. Inflația a urcat la 5,3% în iulie 2025, determinată parțial de o creștere a TVA la pâine și la restaurante la 20%.

După un an 2024 slab, investițiile s-au redresat de asemenea, în urma cheltuielilor publice de capital mai ridicate. Pe partea negativă, exporturile au scăzut în ritm anual, în urma declinului exporturilor de produse energetice și de materii prime. Cheltuielile guvernamentale au crescut cu 20% în primul semestru din 2025, în timp ce veniturile au urcat cu doar 13%, sporind riscurile fiscale.

Cu toate acestea, după aprobarea aderării la zona euro, Bulgaria beneficiază de îmbunătățirea ratingului de credit rating și de costuri de finanțare mai scăzute.