Burduja: România este mai aproape ca niciodată de obiectivul de a deveni un furnizor de securitate energetică pentru UE

România este mai aproape ca niciodată de obiectivul de a deveni un furnizor de securitate energetică pentru Uniunea Europeană iar interesul tot mai mare al statelor din regiune față de țară, ca principal producător de gaze din Uniunea Europeană, este doar unul dintre elementele care confirmă acest nou rol, consideră ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

‘La Euro Industry Summit 2025 am vorbit despre rolul istoric pe care România începe să și-l asume tot mai mult: acela de furnizor de securitate energetică pentru statele Uniunii Europene. Treptat, trecem de la un obiectiv fixat odată cu preluarea mandatului la Ministerul Energiei la operaționalizarea sa efectivă. Interesul tot mai mare al statelor din regiune față de România, ca principal producător de gaze din Uniunea Europeană – statut care va fi consolidat puternic prin realizarea proiectului Neptun Deep – este doar unul dintre elementele care confirmă acest nou rol pe care începem să îl jucăm. Astăzi, România este mai aproape ca niciodată de obiectivul de a deveni un furnizor de securitate energetică pentru Uniunea Europeană’, a scris, miercuri, ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că România nu și-a propus să abandoneze procesul de tranziție energetică, considerând, însă, că pragmatismul este important în tot acest proces.

‘Am discutat, totodată, și despre eforturile pe care le-am făcut la Ministerul Energiei în domeniul energiei regenerabile. Reamintesc – peste 14 miliarde de euro fonduri nerambursabile au fost atrase pentru proiecte destinate producției de energie din surse regenerabile și dezvoltării infrastructurii aferente, precum baterii sau panouri fotovoltaice, plus modernizarea transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale. România nu și-a propus în vreun fel să abandoneze procesul de tranziție energetică, dar, repet, este important ca atât noi, cât și Uniunea Europeană, să dăm dovadă de pragmatism în tot acest proces. Tranziția energetică nu trebuie să fie opusă recâștigării competitivității Uniunii Europene’, a arătat Sebastian Burduja.

El a reafirmat că trebuie dezvoltate resursele pe care le avem în prezent, de la capacități de producție la infrastructura de transport și stocare. În context, ministrul Energiei a precizat că România și-a consolidat rolul de hub energetic regional prin finalizarea gazoductelor BRUA și Ungheni-Chișinău, modernizarea interconectărilor și avansarea lucrărilor la gazoductul Tuzla-Podișor.

‘Această infrastructură strategică ne permite să asigurăm aprovizionarea cu gaze din surse diversificate, atât pentru consumul intern, cât și pentru statele vecine, inclusiv Republica Moldova. România are avantajul unor resurse diverse – gaz, hidro, nuclear, eolian, solar – iar strategia noastră este să valorificăm acest mix pentru securitate energetică și prețuri competitive. Am fost și suntem fermi în renegocierea calendarului de eliminare a cărbunelui din producția internă. România nu își poate permite să închidă capacități de producție fără a pune ceva în loc. Am deschis deja discuții la nivel european pentru a obține o prelungire a termenelor, iar eforturile noastre continuă pentru ca poziția României să fie susținută și acceptată. România trebuie să fie un pilon al securității energetice europene. Securitatea energetică este, de fapt, o componentă-cheie a securității europene. Nu poți avea competitivitate fără acces la energie la prețuri normale. Nu poți avea economii puternice fără competitivitate. Nu poți investi în apărare fără economii naționale puternice, care să susțină acest efort’, a mai scris Burduja.