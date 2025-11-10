Burduja: Voi prezenta în Parlament un proiect legislativ pentru introducerea unui merit energetic, probabil săptămâna viitoare

Proiectul legislativ pentru introducerea unui merit energetic, un merit special pe care președintele României să îl poată acorda, va fi prezentat în Parlament cât de curând, probabil săptămâna viitoare, a declarat, luni, Sebastian Burduja, consilier al premierului, la un eveniment de specialitate.

‘Sectorul energetic, de importanță critică pentru România, merge înainte, stă în picioare, ține becul aprins datorită oamenilor din energie și oamenilor care au o viziune și gândesc – și aici aveți oameni care de zeci de ani se dedică acestui sector (…) de aceea am spus și cât de curând, probabil săptămâna viitoare, voi prezenta în Parlament un proiect legislativ pentru introducerea unui merit energetic, un merit special pe care președintele României să îl poată acorda. Există o legislație care reglementează aceste distincții, decorații și cred că sectorul energetic merită o distincție proprie. Și profit de ocazie, sunt parlamentari de la toate partidele aici cred, deci vă rog să îl facem împreună, că nu este o chestiune de partizanat politic, e o chestiune de bun simț și de respect față de oameni din energie’, a afirmat Burduja, la Parlament.

Prezent la conferința ‘Provocările iernii 2025 – 2026 pentru sistemul energetic național’, fostul ministru al Energiei a apreciat că, în perspectiva iernii, nu vor fi probleme, iar rezervele de gaz și de cărbune sunt la un nivel satisfăcător.

‘În perspectiva iernii, că suntem la Focusul energetic de iarnă, e o tradiție, și cred că la fel ca în fiecare an a fost pregătit acest program de iarnă. Cred că e un pic târziu, adică îmi amintesc că anul trecut l-am adoptat ceva mai repede în Guvern, dar nu cred că asta în sine contează, cred că există un stadiu corect al pregătirilor și cunosc companiile, cunosc ceea ce se întâmplă în sistem și nu anticipez probleme de sistem în această iarnă. M-am uitat și pe rezervele de gaz și pe cele de cărbune, deci cred că sunt toate la un nivel satisfăcător’, a susținut acesta.

În altă ordine de idei, Sebastian Burduja a transmis că România a făcut progrese mari în ceea ce privește stocarea în baterii, iar proiectele finanțate din PNRR și Fondul pentru Modernizare lansate anul trecut duc undeva la 4.000 – 5.000 de megawați-oră capacitate în baterii.

‘Ce este cel mai important – dincolo de a trece această iarnă și sigur că asta este o normalitate, să trecem iarna nu este vreun merit special – trebuie să urmărim marile direcții ale sectorului energetic și asta înseamnă strategie energetică națională. O avem după 17 ani, adoptată anul trecut. Este un lucru bun, poate nu-i perfectă, cu siguranță unii din jurul mesei (…) nu sunt cei mai mari fani, dar cel puțin există un document de viziune pe care putem să lucrăm. Marile proiecte de investiții care înseamnă și fonduri europene, PNRR și deja anul viitor, în vară, trebuie să terminăm proiectele finanțate din PNRR. Avem acolo solar, avem eolian, avem, bineînțeles, stocare în baterii. Sunt undeva la peste 1.500 de megawați-oră proiecte de stocare în baterii care sunt în șantier și se vor termina. Cred că în ceea ce privește stocarea, România a făcut progrese mari, inclusiv prin sectorul privat, deci investiții care n-au avut aportul fondurilor europene. (…) Deci, din PNRR, plus Fondul pentru Modernizare, apelurile lansate de noi anul trecut, ar rezulta undeva la 4.000 – 5000 de megawați-oră capacitate în baterii, ceea ce este deja un lucru bun. Știu, DEN a spus că 4.000 de megawați ne-ar trebui. Este un început și cred că în următorii 2-3 ani vom ajunge acolo’, a adăugat Burduja.

Publicația Focus Energetic organizează, luni, în parteneriat cu Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României, cea de-a XLIV-a ediție a Conferințelor Focus Energetic și a XIII-a din ciclul celor dedicate pregătirilor de iarnă. Evenimentul ‘Provocările iernii 2025 – 2026 pentru sistemul energetic național’ are loc la Parlament.