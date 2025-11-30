Bursa de la București a câștigat 15,51 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat 15,51 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 3,26%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut de aproape două ori, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 490,10 miliarde de lei, în perioada 24 – 28 noiembrie 2025, în creștere de la 474,59 miliarde de lei, în perioada 17 – 21 noiembrie 2025.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 365,23 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 690,45 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost miercuri, 26 noiembrie, când s-a înregistrat un rulaj de 98,36 milioane de lei, iar cea mai slabă joi, 27 noiembrie, cu o valoare a tranzacțiilor de 40,67 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București – BET – a închis săptămâna la 22.842,86 de puncte.

Acțiunile Banca Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de peste 53,69 milioane de lei și o scădere a prețului de 1,61%.

În topul tranzacțiilor se mai află titlurile societății recent listate pe bursa – Cris-Tim Family Holding – cu schimburi de 37,15 milioane de lei, cotația sa menținându-se stabilă, și cele ale OMV Petrom – cu 31,23 milioane de lei (-0,92%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Prefab (22,06%), Turism, Hoteluri și Restaurante Marea Neagră (13,59%) și Compania Energopetrol (11,11%).

La polul opus se află Cris-Tim Family Holding, tranzacțiile indicând un nivel stabil al cotației, fără variații semnificative, acțiunile Armătura, cu un declin de 16,56%, urmate de cele ale Companiei Mecanica Ceahlău (-4,76%).