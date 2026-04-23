Hanga (BVB): Predictibilitatea este esențială pentru reducerea costului de finanțare al statului

Predictibilitatea, stabilitatea și echilibrul sunt esențiale pentru reducerea costului de finanțare al statului român, în condițiile în care România are o datorie publică estimată la 220-230 de miliarde de euro, un deficit bugetar de circa 8% din PIB și presiunea suplimentară a majorării cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB, a declarat miercuri președintele Bursei de Valori București (BVB), Radu Hanga.

‘Uitându-ne la deficitul bugetului de stat, cu cât am închis anul trecut, cred că 8% din PIB, discutăm despre un deficit de aproximativ 30 de miliarde de euro, iar pentru a-l închide sunt două variante: fie venituri mai mari, fie cheltuieli mai mici. Suntem într-un context complicat. Cheltuielile de apărare sunt preconizate să crească de la 2-3% din PIB la 5% din PIB’, a menționat Radu Hanga, la conferința ‘Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei’, organizată de Curs de Guvernare.

Potrivit acestuia, într-un context în care se urmărește reducerea cheltuielilor, ‘avem un segment de cheltuieli care urmează să crească’.

‘Matematica este matematică, te uiți de unde poți să reduci. Și 2% din PIB, doar ca să compensezi creșterea care va fi pe zona militară, este mult pentru a ajusta. Sigur, ne dorim cu toții să fie bine, pentru că este normal să ne dorim acest lucru. Pe de altă parte, ne uităm la contextul în care ne aflăm și ne dăm seama că traversăm o perioadă complicată. Un lucru simplu putem să-l facem, iar acel lucru simplu se referă, într-un fel, la liniște, echilibru și predictibilitate. Statul român are o datorie publică de aproximativ 220-230 de miliarde de euro. Ca și în cazul unei companii, costul la care te finanțezi depinde, pe de o parte, de calitatea ta, ca entitate, și depinde și de stabilitate, de ceea ce proiectezi în exterior. Ca urmare, este esențial să fim mai predictibili, astfel încât costul de finanțare al statului român să fie mai redus’, a adăugat președintele BVB.