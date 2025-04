Businessul care servește profit sănătos la minut

Valentin Gurău a reușit să transforme o dezamăgire personală într-un concept de afacere inovator, care combină eficiența fast-food-ului cu calitatea mâncării de restaurant. Fondatorul Zema Food a creat ceea ce el numește „fast meal”, adică o experiență culinară rapidă, de calitate și accesibilă.

În România, restaurante se deschid și se închid în fiecare zi. Domeniul e unul cât se poate de complicat, plin de oportunități, dar și de capcane. Rețeta succesului însă este simplă: multă muncă, inspirație, tenacitate și… un gram de noroc. Toate aceste ingrediente le-a strâns de-a lungul timpului Valentin Gurău, un tânăr care a trecut prin multe experiențe inedite înainte să se simtă pregătit pentru antreprenoriat. La doar 18 ani, a ajuns în Spania în bucătăriile unor restaurante unde arta culinară era înțeleasă și iubită. Acolo, el a învățat nu doar cum se prepară mâncarea, ci cum se respectă ingredientele, timpul și, mai ales, oamenii. În timp ce spăla și curăța legume sau căra tăvi, privea atent fiecare mișcare a bucătarilor. Iar asta avea să-i schimbe viața. „Spania a fost pentru mine o școală. Nu doar culinară, ci de viață. Am înțeles ce înseamnă disciplina, organizarea și cât de important este să îți respecți clientul și timpul lui. Acolo m-am format ca om”, povestește Valentin Gurău. Tânărul a mai observat acolo că oamenii nu veneau doar pentru mâncare – căutau un ritual, o pauză de calitate, o masă rapidă, dar bună. Așa s-a născut în mintea lui ideea de „fast meal”, adică o fuziune între rapiditate și responsabilitate culinară. Apoi, a descoperit o nișă care l-a captivat și în care a învățat alte lucruri folositoare în bucătărie: carnavalurile de stradă din Spania, care au un model de business asemănător nișei food truck-urilor. După mai mulți ani, s-a întors în România și a ajuns să gestioneze activitatea unui cunoscut lanț de șaormerii, iar, apoi, să coordoneze tot ce ține de „bucătăria” unui restaurant cu pretenții. După un timp, cel pe care îl considera „mentor” l-a chemat să dezvolte împreună un concept culinar în aceeași locație din zona Carol unde astăzi funcționează unul dintre restaurantele sale. După săptămâni de efort susținut, momentul adevărului a venit ca un duș rece. „Am muncit o lună și jumătate și când a venit ziua de salariu nu au fost bani. Asta a fost prima «țeapă» din viața mea”, își amintește el. Acest moment, în loc să-l descurajeze, l-a ambiționat și l-a determinat să facă pasul către antreprenoriat. „Am zis stop: patronatul din România vrea doar să încaseze. Aveam o garsonieră în Vitan, aveam eu o mașină, un Audi, le-am pus la vânzare și am zis, gata, de mâine fac afacere. Eram sigur de puterea mea de muncă și știam că pot înțelege clientul”, spune tânărul. Așa a luat naștere, în Popești-Leordeni, primul restaurant Zema Food. Însă începutul avea să fie marcat de provocări neașteptate și lecții costisitoare. „Am intrat cu capul înainte, n-am știut nimic despre ce înseamnă fiscalizarea, acte, contabilitate… eu eram coordonator de oameni, bucătar, înțelegeam dorințele clienților”, își amintește antreprenorul. Prima provocare a fost în momentul în care a realizat că investiția inițială îi depășește cu mult bugetul pe care și l-a calculat. „După ce am plătit 30.000 de euro chiria pe un an, mi-am dat seama că nu prea mai am bani să fac restaurant”, explică acesta. Însă a avut noroc: a fost ajutat de soție și de părinți, iar, până la urmă, a reușit.

Repede și bun

Valentin Gurău a dezvoltat conceptul de „fast meal” pornind de la acea observație simplă, care își are rădăcinile în „experiența iberică”: clienții își doresc mâncare de calitate, dar nu vor să aștepte: „Am înțeles că necesitatea oamenilor era, în primul rând, să mănânce rapid chiar și mâncarea de restaurant. Cu toții ne dorim mâncarea de restaurant, dar nu avem timp să stăm până ni se ia comanda și până ni se aduce”. Astfel, Zema Food a fost construit ca un „quick service” care oferă diverse preparate, de la meniul zilei și shaorma până la burgeri și mâncare tradițională. „Noi nu vrem să fim fast-food. Noi suntem «fast meal». E o diferență enormă. Avem borș de găină, pita marocană, burgeri și salate – toate făcute cu ingrediente locale, proaspete. Nu trișăm cu semipreparate, nu ne scurtăm drumul”, spune antreprenorul. Iar filosofia se pare că a avut succes, așa că Valentin Gurău a deschis o a doua locație în zona Carol din București, cu o investiție mult mai amplă, de circa 500 de mii de euro. Aici, la subsol, plănuiește ca în următorii ani să dezvolte și un concept premium. „Vreau să creez un spațiu în care oamenii vor avea parte de o experiență culinară extrasenzorială”, explică antreprenorul.

Mai mult decât business

Astăzi, Valentin Gurău, în loc să se concentreze pe deschiderea de francize, preferă să ajute alți antreprenori cu expertiza sa. Prin urmare, a început să ofere consultanță: să povestească deschis despre greșeli, despre bugete, despre fluxuri de lucru și despre ce înseamnă să construiești. „Mi-aș fi dorit ca cineva să mă fi ghidat acum zece ani. Așa că, dacă pot face asta pentru alții, o fac cu drag. Zema poate fi replicat, dar nu e despre rețete: e despre respect pentru mâncare, pentru oameni, pentru timp”, încheie tânărul.

Înființat în urmă cu trei ani, Zema Food a înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri. În 2023, compania a realizat 3,3 milioane de lei, iar în 2024 a ajuns la 4,6 milioane de lei, în timp ce marja profitului s-a păstrat la circa 20%. Lanțul de restaurante „a servit” peste 150.000 de clienți în 2024.

Zema Food a implementat un proces de digitalizare prin care interacțiunea cu chelnerii a fost înlocuită cu chioșcuri digitale de comandă. De asemenea, și-a lansat propria aplicație de livrare, care are deja peste 5.000 de utilizatori.