BVB a încheiat primele 9 luni din 2025 cu un profit net de 5,65 milioane lei

Bursa de Valori București a înregistrat în primele luni din acest an un profit net de 5,65 milioane lei, în scădere cu 49% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate vineri.

‘Derulările pozitive în activitatea de tranzacționare continuă în T3 2025, impact direct asupra rezultatelor financiare, profitabilitatea operațională depășește așteptările pentru această perioada. Profitul net este influențat de provocările intervenite în procesul de autorizare a Contrapărții centrale locale’, se precizează în raportul BVB.

Veniturile operaționale au depășit 30 milioane lei în perioada menționată, fiind mai mari cu 2% față de primele nouă luni din 2024, creștere susținută de veniturile din vânzare date cu 12%, până la valoarea de 4 milioane lei și taxelor pentru emitenți cu 7%, până la 4,5 milioane lei, în timp ce veniturile din tranzacționare s-au menținut la același nivel.

Cheltuielile operaționale au fost de 21,4 milioane lei, nivel similar celui din perioada ianuarie-septembrie 2024, și cu 9% mai mic față de de valoarea bugetată pentru această perioadă, pe fondul reducerii cheltuielilor variabile, în principal a altor cheltuieli operaționale, în condițiile în care numărul de angajați a fost suplimentat în vederea asigurării derulării optime a activității operaționale conform reglementărilor pieței de capital.

Profitul operațional s-a ridicat la 9,2 milioane lei, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului anterior, și cu 69% comparativ cu valoarea bugetată.

În ceea ce privește Grupul BVB, veniturile operaționale au depășit 60 milioane lei, fiind în creștere cu 5% față de primele 9 luni din 2024, determinată de veniturile post-tranzacționare și

registru (+ 9% sau 2,5 milioane lei).

Cheltuielile operaționale au totalizat 56,7 milioane lei, fiind mai mari cu 19% (8,9 milioane lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul dublării cheltuielilor operaționale ale CCP.RO.

Rezultatul operațional a fost în valoare de 3,6 milioane lei, față de 9,47 milioane lei în nouă luni din 2024, iar rezultatul financiar de 3,8 milioane lei. Rezultatul net al Grupului BVB în primele nouă luni ale acestui an a fost un profit de 6,3 milioane lei.