BYD respinge acuzațiile privind încălcarea reglementărilor de mediu la fabrica din Ungaria

Grupul auto BYD nu a încălcat reglementările de mediu în timpul construirii fabricii sale de vehicule electrice (EV) din Ungaria, a declarat vicepreședintele Stella Li, citată de Bloomberg, informează site-ul site-ul investing.com.

‘Aceasta este o plângere falsă’, a afirmat Li în timpul unei conferințe internaționale la Belgrad, adăugând că firma chineză a angajat avocați pentru a răspunde acuzațiilor.

Autoritățile de la Budapesta au lansat o investigație în urma plângerilor că pământul contaminat cu substanțe nocive a fost mutat în altă parte de pe terenul unde se construiește uzina BYD, în orașul Szeged.

Ancheta reprezintă una din cele mai recente revizuiri care implică firmele care operează în sectorul ungar EV, în creștere rapidă. Și producătorii de baterii EV sunt investigați, oficialii urmărind respectarea reglementărilor de mediu.

În pofida anchetei, BYD a dat asigurări că își menține angajamentul față de proiectul din Ungaria și se concentrează pe majorarea producției la această facilitate.

Luna aceasta, Stella Li anunțase că asamblarea vehiculelor la această unitate ar urma să înceapă în trimestrul patru. Uzina va fi prima facilitate de producție a BYD din Uniunea Europeană, în contextul strategiei companiei de extindere în regiune.

Grupul auto chinez evaluează de asemenea opțiuni pentru o a doua fabrică în Europa și are deja o listă scurtă de potențiale locații, a anunțat recent vicepreședintele BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice.

În timp ce a vizitat Serbia, Li s-a întâlnit cu președintele Aleksandar Vucic, care a declarat că țara ar putea avea un rol important în dezvoltarea viitoare a rețelei de producție a BYD din Europa.

BYD a confirmat în mai că discută cu firmele auto europene, inclusiv Stellantis, despre potențiala preluare a unor fabrici auto nefolosite la capacitate maximă din Europa,

Anterior, presa a anunțat că BYD explorează preluarea sau utilizarea unor fabrici auto nefolosite la capacitate maximă din Europa, inclusiv în Italia, și preferă acționariatul unic în defavoarea parteneriatelor.

Discuțiile vin pe fondul strategiei BYD de extindere pe piața auto europeană, grupul chinez având deja uzine în Ungaria și Turcia, dar caută să-și localizeze producția pentru a evita taxele vamale ale UE impuse producătorilor chinezi de vehicule electrice.

Stellantis, format în 2021 în urma fuziunii dintre grupul francez PSA și cel italo-american Fiat Chrysler, include mărci cum ar fi Peugeot, Jeep, Maserati, Fiat și Opel.

BYD a raportat un declin de 55% al profitului în primul trimestru, pe fondul scăderii vânzărilor interne. Grupul chinez a înregistrat un profit net de aproape 4,09 miliarde de yuani (590 milioane de dolari), în timp ce veniturile s-au situat la 150,2 miliarde de yuani, o scădere de 11,8% față de primul trimestru din 2025.

Rezultatele sunt în linie cu previziunile analiștilor, care se așteptau la un profit de 4,09 miliarde de yuani și venituri de 140 miliarde de yuani.

Sunt cele mai scăzute venituri trimestriale începând din perioada aprilie-iunie 2024, în timp ce profitul net este la cel mai redus nivel din primul trimestru din 2023 și până în prezent, pe fondul încetinirii pieței din China, cea mai mare piață auto din lume.

Analiștii cred că războiul din Iran și șocul energetic global vor determina din ce în ce mai mulți oameni să treacă la vehicule electrice, iar firme ca BYD vor beneficia de pe urma majorări vânzărilor pe plan intern și extern.