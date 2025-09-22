Casa Albă: Algoritmul şi datele TikTok vor fi controlate ”de America”, potrivit noului acord cu China

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, transmite CNBC.

”Acest acord pune America pe primul loc. TikTok va fi deţinut majoritar de americani, cu şase americani din şapte locuri în consiliul de administraţie”, a spus Leavitt la Fox News. Ea a adăugat că responsabilitatea pentru protecţia datelor şi confidenţialitate va reveni companiei Oracle, iar algoritmul de recomandare al aplicaţiei va fi „reantrenat şi operat în SUA, în afara controlului ByteDance”.

Preşedintele Donald Trump a confirmat vineri că a discutat telefonic cu liderul chinez Xi Jinping despre acest acord şi a subliniat că ”investitorii sunt oameni foarte cunoscuţi şi puternici din America”.

Negocierile privind viitorul TikTok au fost declanşate după ce o lege adoptată în 2024 a impus vânzarea activelor din SUA sau interzicerea aplicaţiei, care are peste 170 de milioane de utilizatori americani.

Trump a prelungit de mai multe ori termenul-limită prin ordine executive, dar administraţia sa a insistat pentru o soluţie definitivă din motive de securitate naţională şi protecţie a datelor.

Leavitt a spus că administraţia este ”100% încrezătoare că acordul este finalizat”, urmând ca documentul să fie semnat în perioada următoare. Trump, care a creditat TikTok pentru sprijinul primit de la tinerii alegători în alegerile din 2024, a afirmat: „Nu eram fan TikTok, dar am ajuns să-l folosesc şi am devenit fan. Ne-a ajutat să câştigăm alegerile cu o majoritate covârşitoare.”