Căști pentru telefoane și jucării contrafăcute în valoare de aproximativ două milioane de lei, descoperite de inspectorii vamali

Căști pentru telefoane și jucării susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ două milioane de lei, au fost descoperite de inspectorii vamali în urma unor controale efectuate în Portul Constanța asupra a două containere sosite din China, a anunțat Autoritatea Vamală Română.

‘Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au efectuat în Portul Constanța controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. Ca urmare a controlului au descoperit 2.700 de căști pentru telefon și peste 190 de jucării în valoare de peste 970.000 lei, bunuri susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. În urma unui alt control efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România, inspectorii vamali din cadrul aceleași direcții regionale, au reținut 27.864 bucăți jucării, susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Valoarea totală a acestora în situația în care ar fi fost comercializate, este de 1,114 milioane lei’, se arată în comunicat.

Instituția menționează că, în conformitate cu reglementările naționale și europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.