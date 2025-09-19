Ministrul Finanțelor: Noua conducere a Vămii va avea un mandat clar de eficientizare a activităților vamale

Noua conducere a Vămii, prin președintele Alexandru Bogdan Bălan, va avea un mandat clar de eficientizare a activităților vamale, a anunțat, vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am schimbat conducerea Autorității Vamale Române. Noua conducere a Vămii, prin președintele Alexandru Bogdan Bălan, va avea un mandat clar de eficientizare a activităților vamale, centrat pe: combaterea contrabandei și a fraudelor vamale asociate; optimizarea colectării taxelor vamale, accizelor și TVA la import și reducerea evaziunii asociate; îmbunătățirea transparenței și a responsabilității instituționale; facilitarea comerțului legal și protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene’, a scris ministrul Finanțelor pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că Autoritatea Vamală Română trebuie să lucreze mai eficient și mai responsabil, în interesul statului român, al operatorilor economici corecți și pentru protejarea economiei naționale.

Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale Române, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată joi în Monitorul Oficial.

Bălan îl înlocuiește în funcție pe Marcel Simion Mutescu, eliberat din funcția de șef al Autorității Vamale Române, printr-o altă decizie a premierului.

Tot joi, premierul l-a numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române pe Mihai Savin în locul lui Alexandru Ioan Dudu.